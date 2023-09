Video: “Ella ya vivió mucho” decía un joven mientras intentaba matar a su madre con un cuchillo

“Se encargó de volverme la vida miserable, ella me violó cuando yo era niño (sostenía mientras señalaba a otra persona que se encontraba en la misma vivienda)”

“¿Quién?” pregunta la Policía, “¿cómo se llama ella?”.

“Que confiese, Magali, venga acá y diga que usted me violó cuando yo era niño” y el sujeto continuó diciendo cosas hacia su madre, a quien tenía bajo el brazo.

El hombre continuaba justificándose mientras se exaltaba, “toda la vida me han hecho ver como el malo, hoy quiero que sepan por qué soy el malo y por qué merece que le quite hoy la vida, ya no quiero vivir más esta mier**” decía el joven mientras enterraba el cuchillo en una de las puertas.

En ese momento las autoridades lograron intervenir y reducir al sujeto con taser, mientras la señora lograba escaparse de su agresor.