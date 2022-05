Video: Enfermera del HUS denuncia que usuaria le partió la nariz en el servicio de Urgencias

De acuerdo con Jenny Paola Patiño, auxiliar de enfermería del Hospital Universitario de Santander “fui agredida por una usuaria que ingresó y quería que le quitara las barras de planificar y hay unos protocolos que ordenan que este procedimiento no se puede realizar sin una orden medica”.

Patiño narró que “como ella veía que yo no se las iba a retirar se me abalanzó encima y me golpeó varias veces en la cara provocándome una fractura de nariz. Ahora estpy esperando una intervención quirúrgica por eso”.

La profesional de la salud dijo que este hecho ocurrió el pasado tres de abril pasadas las 3:00 a.m.

Jenny Paola confesó que “me dio mucha tristeza porque nunca imaginé que me fueran a golpear. Hubiera pasado muchas cosas más donde esa persona hubiera llegado armada. Ella nunca dejó de golpearme hasta que el vigilante me la quitó de encima”.