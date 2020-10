La mujer dijo que “al pedirle que se identifique el manifiesta ser un inspector del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga y me sigue pidiendo los certificados y como no se los di, me expresó que yo estaba impidiéndole hacer su trabajo. Yo le informé que iba a llamar a Bomberos para verificar ese servicio y el hombre enseguida se alejó”.

Tras recibir la denuncia, la directora de Bomberos de Bucaramanga, Yelitza Oliveros, indicó que “nos sentimos muy preocupados por la situación de suplantación del inspector de la Institución denunciada por la comunidad”.

La funcionaria aclaró que “si bien algunos peritajes que realizamos generan costo, las visitas de verificación a los establecimientos de comercio son gratuitas. Vamos a instaurar las denuncias penales por la suplantación del personal”.

Oliveros Ramírez aclaró que “los comerciantes pueden verificar estos servicios a través de la línea 119. Nuestro personal siempre estará identificado y uniformado con el traje azul y no con chalecos”.

Asimismo, el capitán Luis Fierro, indicó que “en los únicos casos que se hace cobro a los establecimientos comerciales son aquellos en los que se requiere expedir un certificado por escrito”.

La institución dijo que la comunidad se puede acercar a las oficinas de Bomberos para evitar hacer sus trámites a través de intermediarios.