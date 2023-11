Video | “Este es mi territorio”: Así amenazaron y apuñalaron por la espalda a un hombre en ‘Cuadra Play’, Bucaramanga

En una cámara de seguridad quedó registrado un grave hecho de violencia ocurrido en el sector de ‘Cuadra Play’ de Cabecera, en Bucaramanga, en el que un hombre de 31 años fue apuñalado por la espalda.

Ocurrió sobre las 12:36 de la madrugada de este domingo 26 de noviembre, en la carrera 35 con calle 49, cuando un grupo de jóvenes se encontraban sentados en las escaleras que conducen al supermercado Éxito.

La víctima, identificada como Julio César Páez Arenas, señaló durante la audiencia a la Fiscalía que otro grupo de jóvenes se acercaron y empezaron a interrogarlos por su presencia en el sector.

Lea también: “No vaya a gritar porque la mato, quietica”: Así robaron $40 millones en oro de una joyería en Piedecuesta

“Uno de ellos nos empezó a preguntar que nosotros de dónde éramos, que ese territorio era de él y que nosotros no podíamos estar ahí. Yo le respondía que por qué no podíamos estar ahí, que era la calle y la calle era libre. Se me hizo de frente y yo le dije que pelearemos a los puños, como hombre”, fue el relato que esta persona entregó a las autoridades.

El hombre de 31 años retó a pelear a los golpes al joven que le lanzaba tales amenazas y quien argumentaba que ya había apuñalado en el pasado a otras personas por lo mismo.