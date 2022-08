Video: familiares de Luz Dary Surmay claman por justicia

Se cumplen diez días del violento hecho que cobró la vida de Luz Dary Surmay Muñoz. Leyland Surmay, hermana menor de Luz Dary no encuentra paz al no saber lo que realmente ocurrió y por qué aún los responsables no son capturados. “Alcancé a verla y hablarle cuando estaba en la UCI”, expresó.