Video: Familiares de niño atacado por perros pitbull en Bucaramanga están a la espera de justicia

Ayer, mientras la familia del menor esperaba la entrega del cuerpo del menor en la morgue del Instituto de Medicina Legal, nuevamente volvieron a exigir a las autoridades que este doloroso hecho no quede impune.

“El propietario de los perros lo tuvieron toda la noche (miércoles) en la Fiscalía, lo dejaron libre y ya se voló. En la finca no hay nadie, la desocupó. A medianoche trajo una turbo, se llevó animales y se voló”, dijo la abuela del pequeño.

El acusado, según relatos de residentes del sector, cuando sucedieron los hechos tendría en su propiedad decenas de perros considerados de razas peligrosas, sin ningún tipo de protección. Cuatro caninos habrían cometido el ataque al menor

“Él tiene que responder por el niño, pedimos a las autoridades celeridad. Ya nada nos va a devolver a mi nieto, pero queremos justicia”, agregó la mujer.

Aprehensión de nueve caninos

Después de sucedido el feroz ataque el miércoles, funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga intentaron sin éxito aprehender a los animales que se encontraban libres en una zona boscosa. Las tareas nuevamente se reanudaron ayer.

“Llegamos a la casa en donde habita el propietario, no lo encontramos, pero hallamos nueve caninos que presentan maltrato animal. Adelantamos el procedimiento de traslado”, explicó Manuel Vásquez, secretario del Interior de Bucaramanga.

Si bien el funcionario señaló que estos caninos fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Bienestar Animal , aún se desconocen si fueron los mismos que le ocasionaron la muerte al pequeño.

“Estamos identificando las medidas y procedimientos que dejó de cumplir este propietario, que afectan la convivencia frente a una situación tan grave como un homicidio. Paralelamente, está el proceso de la Fiscalía, son independientes tanto la investigación judicial como el procedimiento policivo-administrativo”, concluyó el secretario.

Esperan despedirlo

Esta redacción conoció que el cuerpo del menor no será entregado a los suyos hasta que se establezca si los perros que fueron aprehendidos son los mismos que le ocasionaron la muerte.

“Los perros que trajeron, al parecer, no fueron los que mordieron al niño. Nos dijeron que tocaba esperar hasta que no traigan a los otros animales que mataron; además, nos exigieron una prueba genética de la mamá para verificar el parentesco, sin nada de eso no nos lo entregan”, añadió la abuelita.

«Es una responsabilidad penal»

William Figueroa, abogado penalista, señaló a Vanguardia que el propietario de estos animales podría ser procesado por homicidio culposo o doloso.

“Es una responsabilidad penal de manera culposa o dolosa, eso lo establece la Fiscalía de acuerdo a la investigación de los hechos jurídicamente relevantes de modo, tiempo y lugar. La investigación lo indicará”, dijo el penalista experto.

Es de destacar que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece que estos animales no pueden salir a la vía pública sin bozal, sin su respectivo collar de ahogo y siempre acompañados por sus dueños.