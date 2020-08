“Tampoco me la monten (...) si, yo voy a responder”, se le escuchaba decir al conductor luego de que las autoridades de tránsito le pidieron que entregara la documentación.

Dentro del vehículo del funcionario de Tránsito, junto a la palanca, fueron halladas botellas de cerveza, además, el conductor no coordinaba palabras lo que hacía evidente el consumo de licor.

Ante esto, Andrea Méndez, directora de Tránsito, manifestó que “me da vergüenza con los bumangueses este tipo de actos bochornosos y cuestionables porque además de causar un grave y negativo efecto a la imagen a la entidad, se convierte en un pésimo mensaje a los ciudadanos y más en esta época de confinamiento y cuarentena”.

Méndez agregó que como funcionarios públicos, deben dar ejemplo, “como funcionarios del órganos rector de tránsito y movilidad en la ciudad, no solo debemos sino que tenemos la obligación de evidenciar un comportamiento ejemplar, y más cuando esta razón implica la conducción de un vehículo, esta no es al Dirección de Tránsito que queremos proyectar esta no es la entidad por la que hemos venido trabajando fuerte y honestamente, queremos ser modelo en lo operativo, en lo administrativo, en la pedagogía y el mejoramiento de la movilidad, pero especialmente en el comportamiento intachable de los funcionarios.