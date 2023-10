Video: Golpeó y pateó en la cara a hombre porque casi le choca el carro

Momentos después, en lo que parecía que ya había terminado la discusión, el adulto se subió a su carro con la aparente intención de irse, por lo que el joven se sube encima del carro de él para que no se fuera.

Tras ver esto, inmediatamente el señor se bajó del carro y señalando al joven de forma directa le dice: “¡Papi, no te me montés al carro así!”, a lo que el muchacho le respondió sulfuradamente: “pero si me estás dañando el hijueputa carro y te querés volar”, se escucha tal cual en el video.

Cuando el señor dio la vuelta por la puerta abierta para ir a bajar del capó del carro al joven, este le pegó una patada en la cara y lo dejó inconsciente.

Ya estando noqueado en el suelo, el joven se abalanza encima de él y comenzó a propinarle varios puñetazos en la cara sin parar, hasta que después se detuvo y llegaron algunos transeúntes a ver que le había pasado al señor.

Al final del video, solo se ve al hombre herido en el suelo, mientras se le acerca un transeúnte que le dijo, “¿si ve donde le quedó el arrebato?” Por su parte, el joven se montó en su carro y se fue rápidamente del lugar. El hombre fue trasladado de inmediato hasta un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.