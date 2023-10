Video: Hombre que alerta a infractores de los retenes está cobrando por avisar, según Tránsito

“En la propia voz del protagonista de la obstrucción a los agentes y el saboteo a los operativos de control vial, queda evidenciada la irregularidad a cambio de un aprovechamiento económico individual. Ya entendemos por qué no hay una labor productiva en horas laborales o en las noches y la razón es muy sencilla, porque ampara a quienes violan las normas o a los que, sabiendo que no cumplen los requisitos legales para desempeñarse como conductor, a cambio de pagos en sistemas electrónicos, sin importarle que los evasores burlan los controles de las autoridades legítimas”, dijo el director.

El hombre, quien se identifica en el video como veedor ciudadano, exigió un aporte para, según él, seguir con su actividad de resistencia pacífica.

“Yo espero que hoy mi Nequi se mueva, así de claro (...) Ustedes saben que yo me estoy asoleando, dejando de laborar por ayudarlos a todos ustedes en los grupales para que no caigamos en los puestos de control, a todos los que les falta los documentos, los que les falta cualquier cosa. Les pido colaboración porque estoy arriesgando mi propia vida”, manifestó el hombre en el video.

El jefe de Tránsito añadió que “valoramos la labor de los veedores y respetamos su función de control, por eso nuestros operativos los hacemos cumpliendo las exigencias legales y de cara a los ciudadanos”.

En agosto pasado, este hombre de 52 años fue capturado por el delito de obstrucción de las vías públicas en el marco de las protestas en contra del alza de los precios de la gasolina. Horas después, recuperó la libertad.

Transito Bucaramanga les reiteró a los conductores la importancia de portar los documentos al día.

“El no portar el Soat pone en peligro la vida de alguien que resulte herido en un accidente vial, así como también la persona que no tenga la revisión técnico mecánica pone en riesgo a muchos porque el vehículo no está en condiciones óptimas”, expresó Carlos Bueno, quien concluyó diciendo que pondrá en conocimiento de la Fiscalía esta situación.