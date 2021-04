Video: Joven ciclista quedó con heridas de gravedad tras ser víctima de un hurto en Bucaramanga

“Tiran a matarlo a uno por robar lo que sea que uno lleve, sin importarle la vida de una persona o sin dimensionar lo peor, que pudo haber sido este accidente”, expresó a través de redes sociales Natalia Díaz, luego de ser víctima de los ladrones, situación que la dejó con heridas considerables.

Según relató, “dos desgraciados cómo me dejaron todo por robarme un celular. Lastimosamente no podemos estar tranquilos en ningún lado de ninguna forma ni a ninguna hora por la gran “seguridad” que tenemos en nuestra ciudad Bucaramanga y en Colombia. En mi caso fueron quemaduras, raspaduras, moretones, golpe en la cabeza, puntos y demás pero gracias a Dios no hubo fractura o algo peor en mi cuerpo”.

El hurto, según la víctima, ocurrió en el sector de La Salle cuando se desplazaba en bicicleta, acompañada por otros amigos. Según contó la joven de 20 años, los ladrones, que la iban siguiendo en una motocicleta, le arrebataron de manera violenta el celular que llevaba en la parte trasera de la lycra.

“Cuando ellos me sacan el celular, yo pierdo la estabilidad de la bicicleta y ruedo por la carretera. Volé terrible, me raspé los brazos las piernas, me volví nada la cara, me cogieron puntos en el codo izquierdo, fue terrible porque yo iba en bajada a bastante velocidad”, manifestó.

De inmediato fue auxiliada por los amigos y trasladada a un centro asistencial.

Tras el hecho, la mujer publicó un video en redes sociales de cómo quedó tras el hurto, para “invitar a todos mis amigos deportistas ciclistas, runners, lo que sea, que no salgan solos ni en grupos pequeños porque lastimosamente no es suficiente para estar seguros o exentos de situaciones como la mía, estar más precavidos de todo, estar acompañados, no llevar cosas de valor o dar como quien dice el papayazo para que se le manden a uno por cualquier objeto de valor y cada día estamos peor, más robos, más secuestros, más vandalismo, más inseguridad, más muertes”.