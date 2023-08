$!Video: La amenazó de muerte y le robo el celular, impresionante persecución en Floridablanca

En la cárcel, bajo medida de aseguramiento, y con una herida por arma de fuego en el antebrazo izquierdo terminó Gabriel Alexander Bedoya Rivera tras presuntamente cometer un hurto y luego enfrentarse a la Policía.

Este hecho se originó cuando una mujer de 27 años se desplazaba en su motociclista por la paralela de la autopista Bucaramanga - Floridablanca, cerca del barrio Provenza, y fue interceptada por Gabriel, de 34 años, quien se movilizaba en una moto Pulsar, de color negra y de placa MBG-66B.

“Baje la velocidad un momento y ahí fue que un hombre atravesó su moto. Esta persona me dijo entrégueme todo o si no la mato, al tiempo que sacó un cuchillo y me lo puso en la cintura (...) Me quitó el celular que tenía en mi pantalón. Me dio muchos nervios, lloraba y le decía que por favor no me hiciera daño”, relató la víctima a la Fiscalía.