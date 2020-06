Desde entonces iniciaron la búsqueda, ubicaron carteles de la perrita y pasaron imágenes por redes sociales, pero fue Juliana Vera quien le dijo a Edna que publicaran la noticia por Vanguardia.

La única información recibida era que a Bella la habían vendido por 5 mil pesos en el barrio Los Pinos de Bucaramanga.

Este jueves la Policía inició una investigación. Una vez conocida la noticia, Edna recibió una llamada en la que le manifestaban saber del paradero de ‘Bella’.

“Un muchacho me llamó y me dijo que tenía a mi mascota, que me esperaba a las 5:00 de la tarde en la cancha El Pedregal, en Vegas de Morrorrico. Me dijo, ‘usted camina como si estuviera mirando el piso, no me llame, nosotros sabemos quién es usted; cuando yo la vea, salgo, le entrego la perrita y usted me reconoce alguito”, le dijeron a Edna a través del teléfono.

Con esta información, la Policía desplegó varios hombres para verificar si era cierta la información o si por el contrario se trataba de una estafa.

Sin embargo, Edna recibió otra llamada, era un hombre que manifestaba que le habían vendido la perrita por 135 mil pesos y un pantaloneta. Además, dio la dirección exacta en Vegas de Morrorrico donde lo podían ubicar.