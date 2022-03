Video: Motociclista estaría fingiendo choques con vehículos para pedir dinero en Bucaramanga

De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas, un hombre en motocicleta estaría fingiendo accidentes para después pedir dinero a sus víctimas en diferentes vías de Bucaramanga y el área.

Según dijo la mujer, a quien preferimos reservar su identidad, hace aproximadamente un mes el hombre la abordó a ella y su familia, cuando iban transitando por el sector donde funcionaba la plata de Hipinto.

Relató que salieron a las 8:00 p.m. aproximadamente del Centro Comercial Cacique. Iba manejando un adulto mayor, adelante iba su esposa y atrás dos mujeres con una niña de tres años.

"Cuando íbamos por Hipinto sentimos como si algo hubiera golpeado el carro, pero hicimos caso omiso. De repente se nos acercó un motociclista que nos gritaba que paráramos, que le habíamos pegado a la moto", cuenta la mujer.

La respuesta del conductor fue que no le habían pegado, se bajaron del carro, lo revisaron y no tenía ningún golpe.

Enseguida el hombre, según revelaron, empezó a tratarlos de manera agresiva, les decía que cómo iban a arreglar y que tenía un arma.

Para dejarlos ir, les pidió $300 mil, pero ellos solo le dieron $20 mil.

Ellos, días después vieron al mismo sujeto, en la vía a Piedecuesta, cometiendo el mismo acto con otras personas.

La mujer, que contó su caso en redes sociales recibió más denuncias de otros ciudadanos que han sido víctimas de este hombre:

- "A mi hermana le hizo lo mismo, le quitó $400 mil porque estaba sola".

- "Él está acostumbrado a hacer eso, a nosotros nos pasó lo mismo, nos pidió $800 mil argumentando que le habíamos pegado a la moto y nos tocó darle $170 mil. Nos intimidó terrible, fue fatal".

- "A mi me iba a quitar el celular. Íbamos dos mujeres y también nos gritaba y nos insultaba, que le habíamos partido la visera de la moto. Solo le dimos $30 mil".

- "A mi también me la aplicó, yo llamé a un amigo y ahí si se asustó y se fue. En ningún momento me bajé del carro pero me amenazó de muerte y con la intención de robar. Miraba y miraba a ver qué me podía quitar".

-"A mi también me hizo lo mismo en el Colegio La Merced, y me insultó bastante, le pegaba al carro".

Además, Vanguardia conoció que hay reiteradas denuncias de familias que viven cerca al Centro Comercial Cacique, pues el sujeto se la pasaría en ese sector tratando de intimidar conductores.

Señalaron que generalmente aborda a mujeres solas o mujeres acompañadas de otras mujeres y les aplica el mismo 'modus operandi': Hace que choca el carro, que ellas tienen la culpa, las intimida, dice que no llamen a la Policía, porque ya movieron los carros, les menciona que tiene un arma y les pide dinero.

Por el momento, se desconoce si alguna de las víctimas ha interpuesto la denuncia ante las autoridades. La Policía ya tiene conocimiento de la situación y trabaja en el caso.