Un hecho de intolerancia ocurrió en el sector de la 36 en Barrancabermeja, donde un grupo de agentes, adscritos a la Dirección de Tránsito de Barrancabermeja, realizaba un operativo de control vial.

Según lo que narraron las autoridades, los uniformados detuvieron a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta para solicitarle los documentos. Sin embargo, al parecer, el conductor los tenía incompletos.

En el momento en el que el agente procedió a hacerle el comparendo se desató la ira de los dos sujetos, quienes la emprendieron a golpes contra los guardas de tránsito.

En un video quedaron registrados los sucesos. En la grabación se puede observar el momento en el que un hombre, vestido de camisa roja, lanza un ladrillo en la cara de uno de los agentes, quien cae al piso aturdido por el golpe.

Los uniformados tratan de evitar la pelea y se defienden como pueden para no resultar heridos. No obstante, los dos motociclistas no paraban de agredirlos.

Al final, unidades de la Policía llegaron al lugar de los hechos y capturaron a los dos sujetos quienes serán procesados por agresión a servidor público. Además la motocicleta fue inmovilizada.