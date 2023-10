Video: ‘Motoladrones’ en Girón amenazan con arma de fuego a una mujer

De acuerdo con el video de una cámara de seguridad, el robo ocurrió cerca de las 11 de la noche en el barrio Altos del Carrizal de Girón. En las imágenes se aprecia a la víctima hablando por celular en un andén.

En la calle aparecen dos delincuentes en una moto quienes se dirigen de manera directa contra la mujer.

Uno de los sujetos saca un arma de fuego y la amenaza. La víctima trata de oponer resistencia, pero el sujeto logra apoderarse del teléfono celular.

“Ya no podemos ni salir a la calle a hablar por celular. La vecina estaba afuera y los sujetos aprovecharon que la calle estaba sola para robarla. Intentó oponerse, pero uno no sabe si esas armas son de verdad o no y creo que no valía la pena perder la vida por un celular”, señaló un residente de Girón.

La Policía analiza los videos para dar con los integrantes de la banda que viene generando estos hechos de inseguridad en Girón.