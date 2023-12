$!Video muestra los minutos de angustia tras grave choque de un vehículo en el que iban cuatro menores de edad

“Ese carro quedó destruido, esos muchachos contaron con suerte al no matarse ahí mismo. El árbol quedó destruido. Llamamos a las ambulancias y a los bomberos para sacar a uno de los muchachos que iba adelante y fue el más afectado por el golpe”, señaló un testigo.

Edad mínima para conducir en Colombia

En Colombia, los menores de edad a partir de los 16 años pueden realizar los trámites para adquirir la licencia de conducción, resaltando que este tipo de licencia tiene algunas diferencias con respecto a la de las personas mayores de 18 años.

Las restricciones establecidas para un menor que obtiene la licencia de conducción son mínimas; no obstante, es importante tenerlas en cuenta, estas son: está permitido que el menor que posea la licencia de conducción maneje por las carreteras del país; sin embargo, en ciudades como Medellín no podrá conducir el auto después de las 11p.m.; por último, el menor de edad no puede conducir un vehículo de servicio público hasta que sea mayor de edad y haya adquirido la licencia respectiva.