Video: ¡No para la inseguridad! Joven fue atracada en la puerta de su casa en Bucaramanga

El hecho sucedió en el barrio Lagos del Cacique, justo a la vuelta del colegio Nuestra Señora del Rosario.

Según le relató la víctima a Vanguardia, venía llegando a su casa del Aeropuerto, su mamá y su hermana la estaban recogiendo.

"Estaba parqueando la camioneta porque no la podía entrar, vivo en una casa sola, no en un conjunto. Cuando terminé de estacionar me bajé del carro y me llegaron por atrás", contó.

Puede leer: Video: Golpe contra organización criminal de alias 'Poporro' dejó 16 capturados en Bucaramanga.

Una cámara de seguridad del sector captó en video lo sucedido. Allí se observa cuando los sujetos a bordo de una motocicleta, se acercan a las mujeres y las intimidan con un arma blanca.

"Mi mamá se había alcanzado a bajar antes, yo tenía el celular en la mano, me dijeron groserías, que entregara todo. Uno de ellos me tiró al piso, pero yo no soltaba mi celular, lo tiré al otro lado de la calle, y al lanzarlo uno de los tipos que estaba en la moto se cayó por tratar de recogerlo", dijo la joven.

En medio del enfrentamiento entre la joven y los ladrones por el celular, uno de ellos tuvo la intención de atacarla con el cuchillo, por lo que la víctima desistió. Los ladrones huyeron en su motocicleta.

"A mi mamá no le alcanzaron a hacer nada, no sé si fue por los gritos pero no intentaron robarnos nada más", dijo.

La joven, hizo énfasis en que no la venían siguiendo, pues para llegar a su residencia tuvo que dar muchas vueltas, y no le hicieron nada.

"Sé que no me seguían porque tuve que demorarme un rato en llegar, me metí en una calle que estaba cerrada, hice un giro en U, di reversa y ellos nunca aparecieron".

Dijo que la Policía llegó 40 minutos después de lo sucedido, aunque se demoraron en llamarlos por el impacto de lo sucedido.