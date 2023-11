Video: Policía capturó a un concejal de El Socorro por agredir a un ciudadano

La presunta agresión del concejal Anderson Pico Girón, reelecto por el parido AICO en las pasadas elecciones de octubre, se presentó en horas de la madrugada de este domingo 12 de noviembre en el Coliseo de Ferias del municipio de El Socorro.

La persona agredida es un habitante de esta población identificada como Brayan González Gómez, quien le aseguró a Vanguardia que sin razón alguna el concejal lo insultó y lo agredió mientras coincidieron en el coliseo donde se realizaba un evento.

En presunto estado de alicoramiento, el concejal Pico empezó a insultar a Brayan González e incluso, según su denuncia, le propinó una cachetada.

“No se los motivos, pero me empezó a decir bobo, bobo agrandado y otros insultos, como no le puse atención se me acercó y me pegó en la cara en el lado izquierdo”, señaló González.