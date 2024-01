Video: Policía y Fiscalía entregaron detalles de atroz crimen de menor de dos años en Bucaramanga

De acuerdo con la directora de la Fiscalía Seccional Santander, Marisol Ramírez Rodríguez, además de que Angelo Iván Luna López golpeó a su hijastra, también abusó sexualmente de ella. “Se hicieron informes, se reconectaron cámaras y se fue al lugar de los hechos con investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Policía, a realizar entrevistas. Efectivamente la menor fue víctima de agresión sexual de acuerdo a lo establecido con el informe de Medicina Legal”.

Adicional a esto, Ramírez Rodríguez explicó que, de acuerdo la investigación, la niña presentaba múltiples laceraciones en todo su cuerpo.

“Se desvirtúa que su muerte haya sido por una caída. Existen múltiples agresiones de acuerdo al informe de Medicina Legal. En todo el cuerpo tenía laceraciones, especialmente en el cráneo”.

Tras las pruebas que involucran a Luna López como autor del crimen, durante este viernes 12 de enero, el agresor será imputado por el delito de feminicidio agravado y se solicitará medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario.

Por el momento, dio a conocer el coronel Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, “la persona está privada de la libertad en una estación de Policía”.

“Me la entregó muerta”

El miércoles 10 de enero, alrededor de las 6:30 a.m., Rosa Isabel Rodríguez, madre de la menor fallecida, salió del hostal Paraíso en la calle 29 con carrera 15. En dicho lugar, vivía con sus dos hijas, una de 5 años y la fallecida de 2 años, así como con Angelo Iván y su hijo de 5 años.

Siguiendo su rutina diaria, Rodríguez, de nacionalidad venezolana, se dirigió a su trabajo en una empresa de artesanías. Aproximadamente media hora después, Angelo Iván llegó al lugar en busca de ella.

“A las 7:00 a.m., llegó llamándome, diciendo que era urgente. Cuando abrí la puerta, me entregó a la niña muerta en mis brazos, afirmando que se había caído por las escaleras”, relató la madre con dolor a una cadena radial.

De manera inmediata, Rosa llevó a la niña en una moto hasta la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita, Uimist, ubicada en la carrera 21 con calle 12 de la ciudad. No obstante, el personal médico en este centro confirmó que la menor ya había fallecido.

Al compartir la versión proporcionada por su pareja, que sugería una caída por las escaleras, y al notar posibles signos de violencia en el cuerpo de la víctima, los médicos alertaron a la Policía Metropolitana de Bucaramanga y activaron el protocolo por violencia intrafamiliar.

Alrededor de las 10:30 a.m., con la colaboración del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los agentes de la Policía se dirigieron al lugar de los hechos para verificar la información brindada por el padrastro. La revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad y las entrevistas a testigos formaron parte del proceso para esclarecer los hechos.

Este individuo, oriundo de Cúcuta, fue ubicado en la zona y trasladado a la URI de la Fiscalía para su identificación y declaración formal.

Antecedentes de violencia

La mujer señaló que con anterioridad había sido víctima de agresiones por parte de su pareja, aunque nunca había presentado denuncias ante las autoridades.

“El sábado, él golpeó fuertemente al hijo y yo estaba presente. Al defender al niño, me agarró del pelo, me arrojó al suelo, me propinó un golpe y me estranguló con fuerza. Cuando se disponía a atacarme de nuevo, respondí con una patada en el abdomen. Se quedó mirando y se fue”, relató Rosa.

En la actualidad, ella solicita ayuda a las autoridades para garantizar su seguridad, ya que teme represalias por parte del acusado y su familia.

“Las hermanas y todos los familiares están amenazando porque publicaron las fotos en internet. Están profiriendo amenazas verbales, argumentando que debo pagar porque son mentiras y acusaciones falsas, cuando todas las pruebas lo incriminan a él. La niña no se cayó de las escaleras, él la sacó muerta de la habitación”, concluyó la joven.

El cuerpo de la niña fue trasladado a la morgue de Medicina Legal y se espera que en las próximas horas se realicen las honras fúnebres. Los otros menores de edad se encuentran bajo custodia de las autoridades.