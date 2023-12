Video: Por pegarle con un llavero a un carro, agreden de manera brutal a excandidato al Concejo en Santander

Un video grabado por una habitante del municipio del Valle de San José, Santander, registró la brutal golpiza que sufrió un reconocido hombre de esa población, a manos de dos sujetos, el miércoles 27 de diciembre a las 11 de la noche.

La víctima fue identificada como Leederman Báez Sánchez, de oficio ornamentador, pero que, en las pasadas elecciones de octubre, lanzó su nombre al Concejo del Valle de San José.

Los hechos ocurrieron en la zona centro de la población, ubicada en la vía entre San Gil a Charalá, y, de acuerdo con Leederman Báez Sánchez, de manera accidental golpeó con un llavero el carro de sus agresores.

“Yo iba caminando y moviendo el llavero que es largo, cuando sin culpa le pegué al carro y ellos se bajaron enfurecidos a atacarme. Son muchachos jóvenes y me golpearon con puños y patadas durísimo. Yo les pedía disculpas, ya que no era mi intención, pero me golpearon como se ve en los videos”, expresó Leederman.

En las imágenes grabadas con un celular se aprecia cómo los sujetos le propinaron patadas y puños mientas estaba en el suelo e incluso le pegaron con una correa.

Dos mujeres intervinieron para que no sigan las brutales agresiones al habitante, mientras se encontraba adolorido y tirado en la vía pública.