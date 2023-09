En las imágenes se observa a una motocicleta Suzuki Best, de color azul y de placa HHL-36C, en la que se movilizaba la niña acompañaba por su abuelo materno y otro hombre, quien sería un vecino que iba conduciendo el vehículo.

“No iba la mamá, iba yo. Ayer ella no podía y me pidió el favor a mí. Yo vivo en el norte de Bucaramanga y fui hasta el barrio Girardot para acompañar la niña, salimos con el vecino para el colegio”, relató el abuelo.

El video ya está en poder de las autoridades de tránsito y hará parte del proceso que inicia para establecer las responsabilidades.

Iba para el colegio

Sergio Hernández era el abuelo de la pequeña de cinco años de edad. Él había salido con su nieta para llevarla junto con un vecino (el propietario de la moto) a la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, en donde cursaba preescolar.

“Si no iba la mamá iba yo. Ayer ella no podía y me pidió el favor a mí. Yo vivo en el norte de Bucaramanga y fui hasta el barrio Girardot para acompañar la niña, salimos con el vecino para el colegio”, relató el abuelo.