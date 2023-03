Video: Robo de una motocicleta dejó a un hombre herido en Floridablanca

El asalto a mano armada se presentó en la noche del miércoles cuando la víctima que se dedica a realizar trabajos de instalación y mantenimiento eléctrico salió del conjunto residencial Prados de Laurentia, en la calle 200 con carrera 13.

Cuando se disponía a marcharse en su moto para irse a su casa, después de atender a un cliente, un delincuente armado se le acercó y lo obligó a bajarse del vehículo.

“Yo intente echarle la moto por encima, pero me amenazaba con el arma. Me hizo cuatro disparos y me impactó uno en el pecho. Se llevó la moto y el bolso con mi material de trabajo, no pude hacer nada”, señaló la víctima.

Fue llevado a un centro asistencial y la herida no fue de gravedad. La moto robada era una BWS X, de placas KSI-26E. En esta iban los documentos del vehículo.