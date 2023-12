Video: Se hacía pasar por cliente para robarle el celular a la cajera

Otro caso de inseguridad quedó evidenciado a través de las cámaras de seguridad de un local comercial en la ciudad de Cartagena.

Los trabajadores del almacén tras la ardua búsqueda de un celular extraviado revisaron las cámaras de seguridad y quedaron sorprendidos con la modalidad de robo que llevó a cabo la señora que describen como “indefensa”, y que minutos antes estuvo probándose un vestido.

“El 25 de diciembre yo estaba trabajando aquí en el almacén, y eran aproximadamente las siete y media de la noche cuando entró una pareja a buscar un vestido para un supuesto cumpleaños, la señora tenía como unos 50 años, estaba muy bien vestida. Yo con amabilidad le mostré lo que tenía disponible, ella me dijo que no sabía si le quedaría bien porque se le veía un poco el abdomen, yo hasta le mostré cómo se le veía a la modelo y todo”, cuenta la trabajadora que atendió a la mujer, quien hasta ese momento no vio comportamientos inusuales.