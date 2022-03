Video: Vecinos de ‘La Leona’ contaron nuevos detalles de su asesinato

En el sector, una zona comercial en pleno corazón del centro de Bucaramanga, aseguran que 'La Leona' vivía en el mismo lugar de los hechos, que no tenía familiares que la visitaran constantemente y que tampoco se le conoció pareja sentimental.

"Ella nunca se metió con nosotros. Era una persona muy tranquila que no buscaba problemas", manifestó uno de los vecinos.

Un comerciante de la zona aseguró que entre las 5:00 y las 6:00 p.m., la reja del negocio estuvo entreabierta, lo que para él no era común en la vivienda de la estilista.

Ese detalle generó que uno de los vecinos que administra un hotel, fuera hasta el negocio de 'La Leona' para cerrar la puerta y la reja y evitar así que alguien entrara al lugar.

Sin embargo, luego de que ingresó al salón de belleza, según un vecino, encontró el cuerpo sin vida de la mujer y llamó a las autoridades.

La versión

De acuerdo con lo que testigos le manifestaron a la Policía, al establecimiento ingresaron dos sujetos, uno de ellos la apuñaló y posteriormente emprendieron la huida a bordo de una motocicleta.

Con ayuda de los videos de cámaras de seguridad, la Policía busca a los responsables del ataque.

Además: De una puñalada, mujer trans fue asesinada en el centro de Bucaramanga

En la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Bucaramanga, permanece el cuerpo de 'La Leona' a la espera de que familiares se acerquen para hacer el trámite de retiro del cadáver. Vanguardia conoció que la familia de la víctima llegara a la ciudad en las próximas horas procedente de Norte de Santander.

"Ella no se metía con nadie"

Una persona cercana a ‘La Leona’ le reveló a Vanguardia que la mujer no se metía con nadie, “éramos amigos desde hace más de 20 años, era una mujer que no se metía con nadie, se metieron con la que menos daño hacía”, dijo.

Además pidió que por favor se respete su identidad de género. “Exijo a las autoridades que respeten la identidad de género de la víctima y que trabajen en el reconocimiento de las violencias cometidas contra mujeres trans”.

Relató además, que el fin de semana anterior le reveló que se sentía preocupada por el aumento en la inseguridad de la zona y temía que le sucediera algo, más por su condición de mujer trans.

También le puede interesar: Así cayó presunto violador en serie en Bucaramanga

“Me comentó que había una mayor movilización de jíbaros y de atracadores en la zona. Yo no me meto con nadie pero tengo miedo que me hagan daño”, dijo su allegado que hablaron ese día.

Finalmente la recordó como una gran mujer, líder de varias causas sociales, muy servicial y creyente.

En el 2011, ‘La Leona’ habló con Q’hubo sobre su vida y lo difícil que es para una mujer trans, lidiar con una ciudad como Bucaramanga.

“Nací gay y aunque soy temerosa de Dios y le pido perdón porque sé que soy una pecadora, desde siempre me he sentido mujer”, le dijo en ese momento al diario.

‘La Leona’, oriunda de Cúcuta, aseguró haber sentido inclinación hacia su mismo género desde que tenía siete años, inclinación que con el tiempo fue madurando a deseo, cuando se hizo un muchacho de 17 años.

“En el colegio sufría porque los niños me miraban raro ya que prefería jugar con niñas y muñecas. Y con mi familia siempre me lo tuve reservado. Mi madre murió cuando tenía 12 años y en general mi hogar siempre fue disfuncional, por eso dicen que soy así”.

‘La Leona’ llegó a Bucaramanga hace 22 años.

"Nos duele profundamente no tener hoy con vida a 'La Leona', como era llamada de cariño, una mujer trans, activista, luchadora y soñadora", fue el pronunciamiento de la Alcaldía de Bucaramanga frente al hecho.

"El presunto asesinato perpetrado ayer en su lugar de trabajo, no solo le quitó la oportunidad de continuar desarrollando su proyecto de vida, también, le arrebató la posibilidad de disfrutar la política pública que ayudó a construir. La Leona ya no está con nosotros y su ausencia es un dolor que nos desgarra y nos recuerda que los prejuicios a diario cuestan vidas, especialmente, las de las mujeres trans", se lee en el documento.

Además, rechazaron "categóricamente este crimen y solicitamos a las autoridades competentes el reconocimiento de su identidad de género como mujer trans, celeridad y aplicación del enfoque de género durante la investigación".