Desde el pasado lunes, por redes sociales y chats circula un video en el que con imágenes de armas y balas, una persona lanza amenazas contra una población específica que habita en barrios del sur de Bucaramanga.

“En Luz de Salvación, Punta Paraíso y Dangond, no queremos nada de lo que es vendedores de droga, ladrones que incomoden a los vecinos, violadores, ni sapos, ni chirretes que no respeten a nadie. Todo el que ande irrespetando nuestras normas ya sabe que va pa’ homicidio, no estamos jugando”, se escucha decir en el video.

En el material, que ya está siendo investigado por las autoridades de Bucaramanga, el hombre sentencia que “ya me he hecho sentir en varias ocasiones en ese barrio”.

“Mira, deja tu malandreo por allá en Balcones con esos pedazos de revólver. No estamos jugando, no tenemos traumáticas. Deja de estar buscando problemas a tu familia. Así como matamos a Jhon, así como te matamos a tu paisanito Andrés, así como hemos matado en El Cacao, te podemos matar a ti también”.

“Esa vuelta de ahí es de nosotros, tú ahí no llevas nada, nos vamos a meter allá y no la vas a soportar, somos muchísimos, no me hagas actuar en contra de tu familia, desocupa, vete de ahí, abandona la vuelta, no es mamadera de gallo”, se escucha decir en uno de los videos, mientras se observa cómo sacan balas de largos proveedores de pistolas.

Estas amenazas hacen parte de lo que se conoce como ‘limpieza social’, que se comete a manos de civiles armados, que intentan imponer sus ‘leyes’ a fuego.

Dichos videos están causando pánico en barrios al sur de Bucaramanga, toda vez que el domingo 5 de marzo, pasadas las 7:00 de la noche, un sujeto a bordo de una motocicleta llegó a una cancha de Brisas de Provenza y asesinó a dos personas y una más quedó herida de gravedad.

El miedo crece aún más pues se conoció, de acuerdo con testigos, que el atacante llegó a la zona preguntando dónde podía conseguir droga. Momentos después desenfundó el arma de fuego y disparó indiscriminadamente contra las tres personas.

Una de las víctimas mortales recibió cuatro disparos en la espalda, la pierna izquierda, el pecho y el brazo derecho. El otro occiso fue atacado por dos impactos de bala en el pecho y en el abdomen. El herido recibió siete balazos.

Son cerca de ocho los crímenes ocurridos en los últimos meses en esa zona.

Pero, ¿qué dicen las autoridades al respecto?

El brigadier general José James Roa Castañeda, comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que dispuso de grupos especializados de investigación y operativos para verificar la veracidad del video.

“No vamos a permitir que se genere pánico a la comunidad. Vamos a capturar a esos bandidos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o que afecte su tranquilidad a la línea de emergencia 123”, indicó el comandante.