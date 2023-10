Violento atraco: Ocho delincuentes golpearon a joven para robarle su bici

Lea también: Su jefa la golpeó porque no lavaba el baño cuatro veces al día

Cuando uno de los jóvenes salió corriendo para pedir ayuda, los bandidos se quedaron intimidando y agrediendo al otro muchacho, a quien no solo le dispararon con el arma de fogueo, sino que también le propinaron una herida con puñal.

“Nos abordaron cinco personas por atrás y tres por delante, todos armados y con cuchillos. Nos dijeron ‘entreguen todo, o si no se los pego’. Apenas pasó eso, corrí y los esquivé para evitar que me hicieran algo”, manifestó para Noticias Caracol una de las víctimas.

“El problema fue que mi amigo se quedó defendiendo su bicicleta y lastimosamente salió herido con cinco tiros y una puñalada”, añadió el joven.

Por si fuera poco, el joven que salió ileso denunció que cuando corrió a pedir ayuda encontró un carro de la Policía y les pidió ayuda, pero estos uniformados no se la brindaron. “Había un carro de Policía estacionado, desde ese carro me dijeron ‘voy a llamar al cuadrante’, y no hicieron nada”, dijo.

La víctima recibió cinco tiros con el arma de fogueo y una herida de arma blanca en la cabeza, por lo que permanece hospitalizado y su pronóstico es reservado. “Tienen que hacerle una cirugía plástica y le pusieron siete puntos de sutura, porque también le pegaron un cachazo en la cabeza”.