Voraz incendio dejó sin casa a un adulto mayor

Pasadas las 6: 30 am de este viernes, el terror se apoderó de los vecinos de la carrera 43 A del barrio Barrancabermeja, al presenciar la voracidad del incendio que consumía la humilde vivienda de un adulto mayor, quien permanecía en medio de las llamas y el humo, en la parte interior y se negaba a salir por sus propios medios.

“Fueron momentos de angustia, el incendio fue tomando fuerza, vimos muchas llamas, le decíamos que saliera y él no quería, entonces con los vecinos nos metimos por la parte de atrás porque la llamarada estaba muy alta; gracias a Dios, entre varios logramos rescatarlo mientras llegaban los Bomberos”, relató Humberto Cuervo, habitante del sector.

Otro de los vecinos manifestó que Leonidas, el abuelo que vivía en la casa afectada, contó que las llamas se produjeron por una vela que dejó encendida cerca a la cama donde dormía. “Nosotros corrimos a sacarlo, él estaba muy asustado; ingresamos y logramos rescatarlo y lo que nos cuenta en ese momento es que había dejado prendida una vela porque él no tiene luz, que de un momento a otro esta cayó a la cama y ahí fue donde se produjo el incendio”, dijo.

Por fortuna el hecho terminó sin víctimas fatales. La comunidad aledaña hizo un llamado a la solidaridad de los barranqueños, pues la vivienda “de tabla” donde vivía el adulto mayor solo y a quien no le conocen familiares, quedó en pérdida total.

“Siempre ha vivido ahí solo, muchas veces lo han querido llevar a un asilo pero él se niega a salir de la casa para vivir en otro lado de manera digna y ahora quedó sin techo y se le perdió todo; por eso pedimos a todos los buenos corazones que nos ayuden para poder levantarle el rancho de nuevo y él tenga dónde vivir porque ahí todo se quemó”, dijo Ninfa Quiroga, habitante del barrio Barrancabermeja.

El hecho pudo terminar en tragedia

El capitán Alexánder Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja, informó que sus hombres acudieron al llamado de la comunidad y después de 30 minutos pudieron controlar el incendio, que se hizo más agresivo porque el adulto mayor acumulaba cientos de “chécheres” viejos, e incluso guardaba tres cilindros de gas, lo que pudo generar una verdadera tragedia.

“Lo que nos encontramos es una vivienda de tabla con gran cantidad de materiales acumulables que no deberían estar ahí, lo que nosotros conocemos como una persona acumuladora pero de muchas cosas, muchos ventiladores, ladrillos, bolsas con brea, cantidad de cobre, llantas. Era impresionante. Iniciando fue una tarea difícil para poder ingresar porque el señor tenía dos neveras detrás de la puerta lo que dificultó demasiado que el equipo nuestro pudiera ingresar.

Afortunadamente no hay personas lesionadas, solo daños materiales porque la casa quedó en pérdida total”, dijo el capitán Alexánder Díaz, quien además hizo un llamado de atención para que en los hogares se evite mantener materiales acumulables y a tener especial cuidado con el uso de elementos como las velas, “dejar una vela al lado de cualquier tipo de material puede generar un incendio de graves dimensiones, aquí lo vivimos con esta gran cantidad de mugre que tenía el señor, que acumulaba de todo; por eso invitamos a la comunidad para que deseche lo que no usa o no le sirve. Las empresas hacen esfuerzos para emprender campañas para recoger estos elementos que no usamos”.

Para extinguir las llamas el organismo de socorro debió trabajar durante más de 30 minutos con dos máquinas contra incendio.