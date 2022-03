Vuelve y juega: otro agente de Tránsito de Bucaramanga fue arrollado

Ya se está volviendo una práctica común que los agentes de Tránsito de Bucaramanga sean agredidos por conductores violentos que se niegan a acatar las normas.

De nuevo, otro alférez protagonizó una arremetida en medio de un operativo. Fue arrastrado varias cuadras por un vehículo color rojo que al parecer, se dedicaba al transporte informal.

Se trataba de Norberto Vásquez. El sábado en la tarde, el agente se encontraba realizando el croquis de un accidente de tránsito leve que se registró en la calle 33, entre carreras 16 y 17, en la concurrida zona comercial del centro de Bucaramanga.

Cuando se percató del vehículo que intentaba evadirse del lugar, Vásquez le pidió que se detuviera pero no hizo caso.

“Me dijo que lo dejara trabajar y luego arrancó. No le importó que estaba ahí parado al frente. Me subí al capó y luego me caí. Me volví a parar.

“Me hice de nuevo al frente y volvió a arrancar. Me arrastró hasta la calle 31 con carrera 19, ahí también tumbó a un motociclista. Le tocó parar porque el semáforo estaba en rojo y habían varias motos”, contó Vásquez.

Todo quedó registrado en cámara de video. Luego de la arrastrada, varios conductores se le fueron encima al hombre al mando del vehículo. Lo rodearon hasta que llegó la Policía.

El carro fue trasladado a los patios

Luego de requisarlo y solicitarle los documentos, confirmaron que el hombre portaba una licencia de conducción que no era de él, y la revisión técnico mecánica estaba vencida.

Al sujeto le tocó bajarse de la máquina y se le llevaron a los patios.

Por fortuna el agente Vásquez no sufrió lesiones graves pero luego de ser valorado acudió a la Fiscalía para interponer la denuncia por la agresión.

El hombre de 58 años, quien lleva nueve al servicio de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, contó a Vanguardia que nunca le había ocurrido algo parecido. “Sí me han agredido pero no tan así, como de película”, dijo.