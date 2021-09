Mientras los familiares de Carlos Mauricio Delgado, alias ‘Caicedo’ le daban cristiana sepultura en el cementerio Central de Bucaramanga, un Juez de Control de Garantías dictaba medida de aseguramiento en un centro carcelario contra Reinaldo Cediel Arenas, alias ‘Pollero’, el homicida.

En un video de seguridad, quedó grabado el cruel ataque del que fue víctima Delgado, de 25 años, cuando caminaba solo y desprevenido cerca de la cancha del barrio Los Canelos.

Cediel fue capturado minutos más tarde. Durante el procedimiento habría asegurado que la agresión se habría suscitado por temas relacionados con droga.

“Me pegaba, se metía conmigo y me robaba el bazuco. Cómo iba a dejar que todos los días me atracara”, comentó en un video.

Sin embargo, la familia Delgado desmintió esa versión y aseguró que solo ellos dos saben cuáles eran los problemas que tenían, pero que no tenía nada que ver con estupefacientes.

“Él no se metía con nadie, solo quienes lo conocimos sabemos que no era incapaz de golpear a alguien. Eso no es cierto”, manifestó Natalia Delgado, la única hermana de ‘Caicedo’, al tiempo que agradeció el apoyo de las personas que contribuyeron con dinero para realizar las exequias de su ser querido.

Un asesinato a traición

El martes en la noche Carlos Mauricio Delgado, fue apuñalado por la espalda y mientras trataba de huir su agresor le clavó tres veces más el cuchillo.

Malherido, avanzó casi 200 metros pidiendo ayuda, pero no pudo más. Su esfuerzo por mantenerse en pie era evidente.

Trató de sujetarse de una motocicleta, pero se desplomó sobre un andén frente a la Virgen de Chiquinquirá, que posa en medio de un jardín de la calle 63 con 14. Allí, ante la mirada impotente, tal vez inclemente de varias personas. Nadie atendió su clamor. Solo hasta que cayó, dieron aviso a la Policía.

Con los signos vitales débiles, fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Santander, (HUS) pero las cortadas fueron tan certeras que su vida se esfumó en minutos.

‘Caicedo’ fue apuñalado en la espalda, el pecho y la cabeza.