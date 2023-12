230 oportunidades de resiliencia y crecimiento: conozca los nuevos emprendimientos que tiene Bucaramanga

Ensamble de sueños

Daily del Valle Blanco ha trabajado en confecciones toda su vida. Al migrar a Colombia tuvo la idea de crear su propio negocio que denominó ‘Taller de Ensamble Mis Tres W’.

“Aquí, el migrante tiene que reinventarse y esta fue la manera de nosotros ganarnos el pan de cada día, gracias a Dios he tenido mucho apoyo y he conseguido buenos clientes”, comenta Daily.

Su destreza para manejar una gran variedad de prendas le ha permitido desarrollar producciones de hasta 700 artículos, una labor que es posible gracias al apoyo de su familia.

“Ahora mi sueño es dar trabajo a mis compañeros migrantes y enseñarles, porque no es lo mismo llegar a un país con un título bajo del brazo y no poder ejercer”, indica.

Para Daily, ser beneficiaria del proyecto Oportunidades Sin Fronteras significó un reto que le permitió potenciar su negocio. “Soy un poco tapadita para las matemáticas y me dio duro muchas clases, me frustraba, lloraba, pero después de tanta lucha aprendí que no llevaba mi negocio de la manera que era, hoy por hoy tengo el conocimiento de hacer un balance, un presupuesto y llevar un libro de costos”, asegura.

Sabor y encanto colombo venezolano

Hace siete años, Marío Atria se ubicaba en una esquina del parque San Pio con una pequeña cava y desde ese punto vendía las famosas hallacas venezolanas. Hoy en día cuenta con un negocio formal que denominó ‘Hallaca Atria’.

“Aquí me he expandido, no solo a la hallaca sino también a los tamales santandereanos y tamales tolimenses. Mi intención es desarrollar un proyecto de venta de comida tradicional de ambos países”, comenta Mario.

Actualmente, este negocio familiar ofrece sus preparaciones en uno de los puntos del Mercadillo Campesino en el parque San Pío los fines de semana. “Mi sueño es convertirme en un referente de comida tradicional venezolana y colombiana, que si alguien pregunta por tamales y hallacas digan: “Mario”, y se cree esa relación”, asegura.

Mario es uno de los 230 emprendedores migrantes que participaron en Oportunidades Sin Fronteras. “Este tipo de proyectos son un gran apoyo para la población migrante y colombianos retornados porque nosotros arrancamos de cero absoluto, entonces tener una palanquita que nos ayude a empujar el carro de la victoria es importante”, afirma.

Además destaca la posibilidad que encontraron los emprendedores para promocionar sus productos. “Tuvimos un apoyo en cuanto a distribución y relacionamiento con posibles compradores, con posibles proveedores y en ese sentido ha sido muy enriquecedor”.

Un apoyo para todos

“Para satisfacer el diente hacemos churros, hojaldres, hawaianas, y también diferentes clases de panes”, cuenta Wilfredo Yepes, emprendedor de ‘Fruto del Trigo’. Desde 2015 fabrica este tipo de productos que suele comercializar en las calles de Bucaramanga, tiendas y su punto de venta.

Además, ‘Fruto del Trigo’ en negocio que acogió a migrantes que llegaron a la ciudad en busca de una nueva oportunidad. “Ahorita tengo entre 7 a 10 empleados, ellos venden en las calles, me ayudan a extender el producto y atraer clientes al negocio”, afirma. A futuro, Wilfredo sueña con que su historia sea de inspiración para otros, “quiero compartir con los demás cómo fue mi proceso para salir adelante y quiénes me ayudaron. También, quiero prepararme y vender mi producto en otras regiones”, dice.

De su participación en el proyecto Oportunidades Sin Fronteras, Wilfredo destaca que “fue una gran bendición sobre todo en la orientación económica porque eso es lo que permite a un negocio sostenerse. Nos enseñaron a ser buenos administradores de nuestro negocio para evitar que nuestra fábrica quiebre y evitar, también, la pérdida de empleos. Tenemos muchachos que confían en nosotros porque les ayudamos a generar el sustento para sus familias, entonces nuestra visión es prepararnos nosotros para poder prepararlos a ellos también”, finaliza.