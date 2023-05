“Algó cayó del cielo”: un regalo de Angélica Castellanos para ti

“Esta es la historia de un artefacto volador, bastante misterioso que aparece en agosto”. Así resume Angélica Castellanos ‘Chicavinagre’, escritora e ilustradora, “Algo cayó del cielo”. Al principio no da muchas pistas, su principal objetivo con este, su primer libro, es que puedas disfrutar la historia, te conviertas en el personaje principal y te acerques al mundo de la lectura. ¿Quieres acompañarnos a conocer de qué se trata? Hablamos con ella para poder acercarte a esta misteriosa historia. Lo primero que esta escritora santandereana nos cuenta es que es un libro interactivo para los niños de las primeras fases lectoras donde podrás relacionarte con tus cuidadores, familiares y amigos. “La pretensión es que ellos empiecen a tener una promoción lectora desde muy corta edad. El libro permite que se les pregunten cosas y que ellos mismos sean parte de la historia”, explica Angélica.

La lectura es un paseo. Te regala un espacio personal en el que puedes estar solo y divertirte de una manera diferente.

Es también un libro para colorear, y que incluye diferentes actividades que irás desarrollando mientras lees los dos cuentos cortos que Angélica ha creado alrededor del mismo artefacto. ¿Pero cómo se le ocurrió esta idea? "Yo vivo en una zona bastante boscosa, y una vez salí a caminar un rato cerca de mi casa y me encontré con este artefacto que estaba en el suelo, bastante dañado. Decidí recogerlo y me acordé de todo lo que uno podía hacer con él. Quería generar una historia a raíz de esto, pero le di muchas vueltas al asunto porque no sabía exactamente cuál", comenta.

Tener a una pequeña niña en casa, a ‘Vicky’, y estar tan cerca de los procesos de promoción de lectura, le ayudó a definir que quería compartir no solo un cuento. Desarrolló la idea de un libro en el que niños como tú, y como su hija, pudieran ser parte de la historia.

Angélica Castellanos está preparando un nuevo libro. Una historia completamente diferente y llamativa que seguro te va a enganchar. Solo tienes que estar pendiente de sus redes sociales: @chicavinagre para ser el primero en leerla.

“Una vez mi prologuista, Jazmín Botero, después de enterarse de que me había ganado un reconocimiento por escritura en un festival de Bolivia, me preguntó: ¿por qué no haces un cuento? Me quedó sonando y se convirtió en un reto personal”, dice la escritora. Empezó a revisar su pasado y se encontró con un montón de recuerdos maravillosos alrededor de la lectura de cuentos y de este artefacto: la cometa. “Como mamá y como niña, siempre me hicieron bastante promoción lectora. La lectura era una parte importante en los planes familiares. Así que lo uní con esos recuerdos, o memorias, que tengo alrededor de la lectura, de una manera bastante bonita”, agrega.

Aunque “Algo cayó del cielo” es un libro para niños, es imposible no compartirlo con los adultos. Esta historia se disfruta en cualquier etapa de la vida. Incluso tu papá, tu mamá, abuelos, hermanos mayores podrán hacer “clic” porque seguramente recuerdan aquellas mañanas y tardes de agosto en las que aquel pequeño artefacto se perdía en la inmensidad del cielo, y parecía ir y volver y traer con él un bonito recuerdo familiar. “Me pasó algo particularmente bonito y es que hay varios niños queriendo escribir y queriendo dibujar. A una de mis lectoras, le pareció increíble que la mamá conociera a una escritora; y nos manifestó que quería escribir. Y ya me ha pasado en varios espacios en los que los niños no expresan sus ganas de querer escribir y me preguntan qué pueden hacer para convertirse en escritores”, menciona.

Para Angélica esta primera publicación con su nombre ha sido un trabajo en equipo. Se ha apoyado no solo en la experiencia de ser mamá sino que también ha hablado con profesionales en literatura, editores y licenciadas que están todo el tiempo trabajando con niños, a quienes además les encantó el libro. Todos han aportado desde su experiencia y gusto por la lectura un granito para hacer de esta historia todo un viaje a través de las letras.

Quiero que “Algo cayó del cielo” sea un pequeño paso para continuar con el proceso lector de varios niños.

Este es un libro para todos los que aún tienen alma de niño. Para quienes desean retener ese niño interior, para seguir sorprendiéndose con cosas tan pequeñas como lo hacen los niños.

La escritora responde:

¿Qué pueden aprender los niños con este libro? Esta escritora santandereana señala que hay dos aspectos importantes. “Pueden aprender desde la interacción con el cuidador. Pero también de la historia, disfrutando de un rato ameno, para ir creando un hábito de lectura, de a poco”. ¿Cuáles son tus escritores favoritos? “Siempre me han gustado los poemas de Bécquer y tengo un libro ilustrado que me encanta, me parece superbonito. También me gusta mucho Oscar Wilde, creo que es uno de mis escritores favoritos y la forma en la que escribe. Tiene cuentos infantiles, pero en su mayoría son cuentos para gente más grande”.

Los tres recomendados de Angélica Castellanos: