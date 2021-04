Así es la gente de Bucaramanga, la ‘Ciudad Bonita’ de Colombia

¿Sabías que...?

Keren Steffany Nieto Borja, 10 años.

“Las personas de Bucaramanga son muy amables con todos los que vivimos aquí. Bucaramanga es una ciudad llena de personas con un corazón muy bonito, eso me gusta mucho de mi ciudad. Siempre me he encontrado con gente amable, respetuosa y alegre. Las palabras y el acento que usan acá me encantan, solo por eso quisiera haber nacido aquí. Siempre te sentirás como en casa”.