Buenos hábitos financieros: ¿a dónde se va el dinero?

Seguramente has escuchado o has vivido en carne propia que el dinero en casa se acabe muy rápido o antes de que llegue el fin de mes, lo que significa el pago del siguiente salario. En la mayoría de los casos el dinero no alcanza para mantener un hogar, más que para comprar las cosas absolutamente necesarias para.

Sin embargo, hay formas de saber en qué se invierte el dinero: haciendo un presupuesto. Si tus padres llevan un mayor control del dinero y disponen ciertas cantidades para los tipos de gastos, sabrán cómo invertirlo bien sin llegar “cortos de efectivo” a fin de mes.

A veces la estrategia funciona, a veces no. No basta con tener un presupuesto, hay pequeñas “trampas” de la vida financiera que pueden estar provocando que el dinero se acabe muy rápido en casa. El primer paso es identificar si se es “víctima” de algunos de esos gastos:

Hormiga: Son aquellas pequeñas compras que pueden ser innecesarias, pero que se hacen constantemente: “Un helado de chocolate no le hace daño a nadie”

Vampiro: Son aquellos gastos fijos, pero que no se aprovechan por completo: las membresías al gimnasio, la cuenta para ver películas, o el consumo de luz de los aparatos conectados sin usar.

El primer paso para eliminarlos es identificarlos, si tus padres no saben de estos gastos, ahora puedes ayudarles a manejar mejor el dinero.

Recordatorios mentales:

Alejandro Useche, Profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y presidente del Comité Académico del Autorregulador del Mercado de Valores, AMV, nos habla sobre algunas afirmaciones que escuchamos a lo largo de nuestras vidas. ¡Conócelas!

El dinero no es tan importante

El dinero sí es importante. No es más importante que todo lo demás en nuestras vidas, pero sí importa como medio para generar bienestar para nosotros y nuestras familias. Nunca debe convertirse es un fin último, ni justificar el hecho de pasar por

encima de otros para conseguirlo.

La gente rica es mala, prefiero ser pobre pero honrado

Hay aspectos culturales que determinan este tipo de afirmaciones. Siempre hay que ser honrado, pero ser rico no es malo, siempre y cuando sea el fruto de un trabajo duro y honrado, es algo bueno. Esa riqueza es la que te permite estar mejor y ayudar a

los demás.

El dinero no da la felicidad

La felicidad no depende directamente del dinero. Hoy quieres algo que mañana ya

no deseas y luego lo reemplazas por otra cosa. El dinero sirve, ayuda e importa, pero no necesariamente conlleva a la felicidad. Sin embargo, esto no puede ser excusa para no esmerarse, trabajar más fuerte y ser más próspero económicamente.

No soy bueno con el dinero

Todos podemos ser buenos consiguiendo y administrando dinero. En nuestro país hay un sector que vive con bajos ingresos, pero hay muchas personas emprendedoras, trabajadoras y capaces de administrarlo adecuadamente y mantener un nivel de vida. La clave es la planeación, controlar los gastos del día y ser juiciosos con las deudas que adquirimos a lo largo de la vida.

No es posible ganarse la vida con lo nos gusta

En la realidad, mucha gente desempeña un oficio por necesidad, y no porque este sea su sueño. Tristemente no es algo fácil de cambiar. Pero, si una persona que descubre su talento o su pasión se dedica a perfeccionar su oficio y ser el mejor en ello, puede sobresalir y generar ingresos con esto.