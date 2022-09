Cinco hábitos para empezar bien el día

A veces, tener un buen día no depende solo de nuestro deseo de tenerlo. Hay muchos aspectos que pueden influir en la forma cómo vemos el mundo a a hora de levantarnos. Y en ocasiones no es posible tenerlo todo bajo control. Sin embargo, los expertos recomiendan empezar por crear hábitos saludables, comportamientos que realicemos de manera frecuente, casi cada día, para que empiecen a formar parte de nuestra rutina y nos ayuden a tener mejor salud. La salud no es solo física, si no también mental y emocional. Aquí te comparto algunas recomendaciones que mis padres me han dado, y que mis docentes en algún momento también han resaltado.

Aprender a escuchar tu tiempo y mente

Cuando escuchamos nuestro cuerpo, él mismo nos suele indicar qué necesita, pero es muy poco probable que atendamos sus mensajes. Necesitamos aprender, crear el hábito saludable de escuchar nuestro cuerpo, así descubriremos como en ocasiones es él quien nos indica que estamos cansados, que tenemos hambre o incluso, que es momento de parar, que no estamos descansando bien y tenemos sueño. De la misma manera ocurre en las mañanas. Tu cuerpo te dirá lo que necesita para iniciar el día.

Pasar unos minutos bajo el sol

No se trata de tomar el sol de manera directa, si no estar en movimiento bajo el sol, realizando distintas actividades. Al inicio de la mañana puede ser estiramiento, actividades físicas, un paseo con tu mascota, ¡Hay muchas opciones! Recuerda que a cualquier hora del día es muy importante que uses protección solar para proteger tu piel de los rayos ultravioletas y cubrir la cabeza para evitar la acción directa del sol.

Lavarse los dientes

Al principio, las rutinas pueden ser aburridas o complicadas, pero con paciencia y acompañamiento por parte de tu familia, conseguirás instaurar hábitos saludables como el de lavarte los dientes. ¿Qué mejor forma de empezar el día que con una gran sonrisa?

Elige tu ropa

Si aún no te sientes en la capacidad de poder elegir de manera completa qué ponerte, dile a tus padres que te involucren en la elección. Por ejemplo, “¿Qué prefieres, la camiseta verde o la azul?” Si se trata de un día de clases, dile que te involucre en el proceso de alistar todo lo necesario para el uniforme, así en la mañana podrás vestirte solo y con tranquilidad.

Agradecer por las pequeñas cosas

Agradecer las pequeñas cosas buenas que tienes en tu vida es un buen primer paso para iniciar el día bien. Antes de irnos a dormir también podemos dedicar un momento a recordar los acontecimientos más importantes del día y a evocar los hechos agradables que nos han ocurrido. Esto te ayudará a enfocar tu atención en los acontecimientos positivos, y a recibir el día con la mejor energía.