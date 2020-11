Claves para no perder las ganas de sonreír

Es importante que te convenzas de que mereces ser feliz y que una sonrisa contribuye con ello. No debería haber un listado para no perder las ganas de sonreír, el estar vivos ya debería alegrarnos durante todo el día, pero a veces es necesario darnos una ayudita en tiempos difíciles, y repetirnos que no hay que perder las ganas de sonreír, ¡aunque lluevan piedras!

1. Planifica momentos de disfrute. Incluye en tu agenda “mi momento de tranquilidad” para dedicarlo a hacer algo que te gusta: pintar, leer, escuchar música, hacer deporte, ver una película o cualquier otra actividad que te mantenga enfocado y tranquilo, te relaje y haga sentir bien.