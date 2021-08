Con música andina colombiana, Danna Michell conquista los escenarios de Bucaramanga

Inició en el mundo de la artes desde muy corta edad. Sus primeros pasos fueron en la actuación y su casa en ese momento era el Teatro Corfescu. “Cuando nos despedimos del teatro hicimos una sesión de fotos y me pusieron al lado de Mickey Mouse. Empecé a llorar y llorar y le dije a mis papás que yo no quería tomarme fotos con ellos. Yo quería que ellos se tomaran fotos conmigo”.

Danna Michell González se enamoró de la música antes de que ella misma pudiera saberlo. “Mi papá ponía música en su celular y lo acomodaba encima de la barriguita de mi mamá y yo me empezaba a mover”. Al nacer, sus padres confirmaron su talento. A los cuatro años empezó a brillar en los escenarios de Bucaramanga. Ahora conquista los del país.

Fue una señal de que su felicidad estaría arriba de los escenarios y con los reflectores apuntándole. “Me gusta mucho actuar porque cuando los niños se ríen me llenan de emoción y alegría”.

“Sigan luchando por sus metas y sus sueños. Nunca se rindan. A veces hay piedras en el camino pero estoy segura de que podrán superarlas”.

Su método para aprender las canciones es: escuchar, practicar, practicar, practicar, aprender la letra, y tocar. “Mis padres son los mejores que he podido tener. Ellos me apoyan mucho para que pueda cumplir mis sueños”, comenta.

“Sueño con tocar el piano, la guitarra y el ukele a la perfección. Además quiero tener mi propia fundación. Quiero soñar y poder hacer muchas cosas”.

Soñar sin parar

Además de dedicar su vida a la música. Danna Michell también tiene tiempo para el deporte, practica taekwondo desde hace tres años con Inderbu, Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación en Bucaramanga. “Es un deporte que me enseña disciplina y además me encanta porque aprendo defensa propia. Me gustaría algún día poder representar a mi país en los Juegos Olímpicos”, comenta.

Danna se mantiene activa con lo que más le gusta, pero sin olvidar agradecer a sus padres, seres queridos y público el apoyo que le brindan. Por eso buscar la forma de poder agradecer, impactando de forma positiva a más niños. Este año fue nombrada como ‘Embajadora de paz’ de Colombia, durante el Primer Congreso Internacional Infantil, que se desarrolló de la mano del Congreso Mundial por la Paz y la Organización Internacional Humanitaria para la paz.