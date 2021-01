La comodidad de estar en tu propia casa no se paga con dinero, esto es una realidad. Por ejemplo, si quieres parar la película, puedes hacerlo perfectamente para cocinar algo o ir al baño, en el cine no. Además, un sofá siempre será mejor compañero de película que el asiento del cine. No obstante, la gran desventaja es la inversión que hay que hacer en televisión y en sonido para que la experiencia, al menos, llegue a parecerse un poco a la del cine.

Después de sumar éxito tras éxito, su historia no acabó bien, su marido la dejó por una actriz y se fue a Hollywood. Esto la llevó a la depresión, a vender su productora y a regresar a Francia. No volvió a filmar.

¿Por qué a nuestros vanguarderitos aún les gusta ir al cine?

“Me gusta ir porque es algo diferente, la pantalla súper gigante y el sonido, la oscuridad me hace concentrar más en la película. Además de la comida, me encantan las crispetas y lo que venden en el cine”.

Dentro de los géneros destacan: adolescente, infantil, bélico, gánster, catástrofe, cristiano, acción, animación, artes marciales, autor, aventuras, ciencia ficción, misterio, samuráis, terror, documental, explotación, épico, experimental, fantástico, histórico, musical, novela negra, policíaca, de crimen, romántico, surrealista, comedia, drama, dramedia, melodrama, thriller.

Premios:

Polémicos, controvertidos, devaluados o sumamente deseados... Estos son algunos de los premios más famosos de la industria cinematográfica.

Golden Globe:

Los Premios Globo de Oro (Golden Globe Awards) son galardones concedidos por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en reconocimiento a la excelencia de profesionales en cine y televisión. La primera ceremonia de premiación tuvo lugar en enero de 1944 en los estudios de 20th Century-Fox, en Los Ángeles.

Emmy:

Son galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. La estatuilla, que representa a una mujer, la diseñó el ingeniero Louis McManus, cuyo modelo fue su esposa. Las alas representan la musa del arte y el átomo representa el “electrón de la ciencia”.

Festival de Cannes:

Es un festival celebrado en la ciudad francesa de Cannes. Este festival, además de presentar filmes con presencia más independiente, también significa uno de los más grandes honores dentro de la industria del cine. Se fundó el 20 de septiembre de 1946.

Premio Oscar:

Es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica. 1929 fue el año de la primera edición de los Oscar.

El premio es la figura de un caballero armado con una espada, y está parado sobre un rollo de película de cinco radios, cada radio representa las cinco ramas de la academia: actores, directores, guionistas, productores y técnicos.

Al año se producen entre 50 y 60 estatuillas, y se necesitan 12 personas para crear una, que mide 34 centímetros y pesa aproximadamente 4 kilogramos.

*Fuentes: diario El País de España, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences y The Washington Post, diario estadounidense.