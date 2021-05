“El niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosada”

Rosada era una niña que ya sabía que no quería ser solo rosada. Ya había descubierto todos los colores. Fue un día en el que se enamoró del arcoiris. Cuando conoció a Azul, se encargó de contarle de todos los infinitos colores de los que podía disfrutar. Rosada, que tenía infinitas cosas rosadas, también tenía ropa azul, zapatos verdes, bolsos negros y mil colores en su armario y en su caja de juguetes. Allí también había muñecas, carros, juegos de construcción y libros, ¡muchos libros! Rosada y Azul descubrieron que no querían limitarse a un solo color cuando las opciones eran infinitas.

Azul era un niño que vivía rodeado de muchas cosas azules. Su ropa era azul, su cuarto era azul, sus zapatos eran azules. ¡Ahh, pero había una cosa que no era azul: sus juguetes! Sus juguetes eran balones balnco con negro y carros amarillos y rojos. Un día, Azul conoció a Rosada, y se dio cuenta que había un mundo infinito de posibilidades. Se dio cuenta que con sus cosas azules y las cosas de Rosada había un mundo entero por explorar. Se dio cuenta que nunca más quería volver a ser solo azul.

¿Has ido a un ‘baby shower’? Seguro has notado que los globos son rosados para las niñas y azules para los niños. Coronas para las niñas y capas para los niños.

Hoy queremos contarte que no hay nada malo con el azul o el rosado, o con las muñecas y los aviones. Sin embargo, en algunas ocasiones, esos juguetes, libros o palabras que te han dicho que se relacionan con los niños o con las niñas, te pueden hacer creer que hay una manera correcta e incorrecta de serlo.

Por ejemplo, si solo las niñas juegan con princesas y los niños con superhéroes, esto te puede llevar a creer que las niñas deben verse siempre bonitas y que los niños deben concentrarse en pelear y ganar.

Cuando quieras pedir un nuevo juguete o libro, o encontrando alguna clase de deporte o recreación, háblalo con tus padres y planteen las siguientes preguntas:

¿Te sentirás cómodo con eso si no fueras del género que eres? ¿Por qué sí?, ¿Por qué no?

¿Esto limita tus expectativas de lo que puedes o quieres llegar a ser cuando crezcas?

¿Ya te gustan ese tipo de cosas o las están escogiendo solo por tu género?

Tomar decisiones que desafíen esos estereotipos de género te ayudará a entender que tu género no limita las metas que puedes lograr. Esta será la mejor opción si quieres vivir en un mundo donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades para alcanzar sus sueños.

Lo más importante que debes saber es que siempre tendrás todas las opciones para escoger la que más quieras, las que te ayuden a seguir tus verdaderos intereses, y las que permitan que sea tu imaginación la que lidere el camino.

Lo mejor que puedes hacer por tu salud mental y emocional es sentirte libre. Sentirte tranquilo de poder expresar quién eres. No hay nada de malo en que te guste el rosado si eres niña, pero tampoco hay nada de malo en que no te guste. Puede gustarte ese y mil colores más. Niño o niña, eres mucho más que un color, un juguete o una profesión.

¿Qué opinan los reporteros de Vanguardia Kids?

Melanie García Suárez

“Me dicen que soy una princesa y que no puedo jugar al fútbol. Que tengo que ser delicada con todo y no puedo hacer cosas extraordinarias, que tengo que hacer cosas que solo hacen las niñas, como vestirme con vestidos, pintarme las uñas, etc.

No tenemos que ser mujeres u hombres azules, todas y todos podemos elegir nuestros derechos. A las mujeres nos puede gustar el amarillo, el azul, y a los hombres el rosa y el morado. Debemos entender de gustos y derechos”.

Keren Estefany Nieto

“Si eres niña, las personas te tratan como una princesa, con amor y respeto, te dicen que tu color favorito es el rosado o morado. A los niños les dicen que lo mejor es el fútbol, ciclismo, baloncesto. Algunas cosas entre niñas y niños son iguales, y así debe ser. Si nos gustan las mismas cosas no hay nada de malo, por ejemplo, hay algunos hermanos, niña y niño, que les gustan las mismas cosas. A mí me gusta el rosado, pero también en blanco, negro y azul”.