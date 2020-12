“Cuando sea grande quiero ser un viajero”: Martín Figueroa

Aunque nació en Bogotá, su vida ha transcurrido en Bucaramanga, y es aquí, en tierra santandereana donde ha perfeccionado y alimentado su amor por los animales y la naturaleza. “El interés por el campo nació desde que tenía 3 meses y me llevaban a la finca de mi padrino. Fue experimentando mucho, y entrando en contacto con la naturaleza y los animales, que logré desarrollar este talento”, comenta orgulloso.

Sus padres y sus padrinos han sido su apoyo incondicional. Este pequeño no solo es ejemplo de disciplina y bondad, sino una prueba fidedigna de que lo que se proponga lo podrá lograr.

“Mi mayor sueño es que mis programas los vean niños de todo el mundo y en diferentes idiomas, que me den muchos likes y se suscriban a mi canal”.

Martín ya suma en su canal de Youtube más de 10 videos en los que habla de temas que, a su corta edad, domina casi que a la perfección. Con un dominio especial frente a las cámaras ha cautivado a sus suscriptores con datos curiosos sobre los perros rhodesian, los caballos, los búfalos. Además de consejos prácticos y guías básicas sobre cómo funcionan, por ejemplo, los tractores, cómo se produce la palma africana o cómo es el ordeño mecánico de búfalos. Martín no sabe hacerlo de otra manera, su don, en definitiva, es tomar un micrófono y hablar sobre lo que le apasiona, y eso queda evidenciado en cada frase.

Sin embargo, Martín está convencido de que su talento no se perfecciona solo con el amor y las ganas de enseñar a otros niños. Siempre que hay grabación es consciente de que puede tomar horas y horas de ensayo, prueba y error. Para él, ahí está el verdadero trabajo, “perfecciono mi talento escuchando varios consejos de las personas adultas, como mis papás, y practicando varias veces. Antes de grabar cada video busco en Internet la información, memorizo el libreto y elijo la ropa adecuada para la zona”, comenta el pequeño que aprendió a ponerse primero el sombrero, antes que cualquier otra cosa.

“Mis padres están de acuerdo con lo que hago porque aprendo a hablar, pierdo el miedo a las cámaras, transmito mi conocimiento a los niños, estoy en contacto con la naturaleza y mejoro mi disciplina. Estoy en el constante ejercicio de repetir y perfeccionar mi talento todos los días, así tarde horas”.

Una pasión heredada

“Estaba viendo Youtube y de repente mi papá me dice, ¿por qué no hacemos un video? ahí no estás aprendiendo nada. Entonces mi padrino lo llamó Agrokids TV y se formó la plataforma”, el resto se resume en una carrera prometedora que se alimenta gracias a que sus padres lo han mantenido muy vinculado a la vida en el campo.

“De mi familia viene el gusto por el campo. Tenemos varias fincas y a todos nos gusta estar allí. Donde mi padrino es todo verde, hay perros, caballos, hay mil cosas pa’ hacer”. Y es entre viaje y viaje que Martín ha descubierto que cuando grande quiere ser un viajero, “que vaya a todos los países y pruebe diferentes tipos de comida y conozca diferentes tipos de animales, como los tarseros, leopardos, demonios de tasmania y muchas cosas más”.