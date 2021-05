Daniela Guzmán: rompiendo estigmas tras el balón

Hace dos años, ‘danielita’ como le dicen sus seres queridos, se aventuró a probar un terreno que según ella, siempre le dijeron que era para hombres. “Quiero romper ese estigma de que el fútbol no lo pueden practicar niñas, eso no tiene nada que ver, nosotras somos talentosas, valientes y tenemos las mismas capacidades”, sostiene. A esta pequeña le gusta este deporte, porque creció viéndolo. Cuando decidió comenzar a entrenar, descubrió que la adrenalina y la pasión que sienten sus ídolos de la televisión, también las podía sentir ella. Así, se decidió a trazar su camino en los céspedes verdes de las canchas de Santander, y algún día llegar a ser como las figuras femeninas que tanto admira.

"Mi ídolo en el fútbol es James Rodríguez. Lo admiro mucho por como juega y por todos los partidos en los que ha participado. Ha sido de los únicos jugadores colombianos en llegar al Real Madrid, lo cual me enorgullece mucho. Algún día yo también sueño con llegar al Real Madrid femenino, y si no, jugar en algún equipo de Europa. Para eso me estoy preparando, aunque sé que no puedo dejar mi estudio de lado, es la condición que me pone mi mamá para seguir” - Daniela Guzmán.

“No voy a dejar de soñar”



La gran ilusión de esta pequeña de 12 años es ser parte de una escuela de fútbol donde puedan potencializar sus capacidades. “Quisiera algún día pertenecer a la escuela femenina del Atlético Bucaramanga, además representar mi ciudad en la liga departamental de fútbol femenino y llegar hasta la Selección Colombia”, agrega. Yoreli Rincón es el gran referente de Daniela. Es hincha del Atlético Nacional y la Selección Colombia.



“Sufro de diabetes, pero eso no me impide seguir jugando fútbol. Soy una guerrera y no tengo impedimento para cumplir mis sueños”, afirma nuestra talentosa futbolista.



Es fútbol también es para niñas



“Yo aprendí a jugar fútbol porque mi hermano desde pequeña me enseñaba y me llevaba a sus partidos. Practico siempre con mis amigos en la cacha del barrio, quisiera poder comenzar en algún club de manera semi profesional”, afirma Daniela. Dentro de las experiencias más chistosas que ha tenido con el balompié, fue cuando, en sus inicios, pisó el balón y cayó en pleno partido.



“Todos se rieron, pero igual luego de eso marqué un gol”, agrega Daniela entre risas. Su gran apoyo en este creciente camino han sido su mamá y su hermano. “Lo más difícil de jugar es que cuando tengo el balón en ocasiones, se me lanzan a quitármelo y me da miedo que me puedan lastimar. Estoy trabajando en la técnica y aprendiendo para defender mejor”, agrega. Esta pequeña entrena todos los días después de terminar sus labores escolares, para conseguir mejor físico y poder correr más rápido.



Mi gran sueño...



El gran sueño de Daniela es ser pediatra. Según ella, ama los niños y quiere encontrar la manera de asegurar un mejor futuro para Colombia. Considera que a través de la medicina puede brindar estabilidad y ayuda para todos aquellos pequeños necesitados de cuidado y amor.



¡Mi mensaje para los lectores!



El mensaje que Daniela Guzmán deja a los lectores de Vanguardia Kids, es que nunca desistan de un sueño, sin importar su sexo, edad, color de piel o creencias. “Quiero invitarlos a participar de algún deporte, y si es el fútbol... ¡qué chévere! porque a mi también me gusta, podremos encontrarnos en alguna cancha”, concluye.