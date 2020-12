¡Descubrimos el secreto de Papá Noel!

Papá Noel cruza el cielo con su trineo cargado de juguetes y regalos para todos los niños del mundo. Algunos le escriben cartas, otros cuelgan botas de la chimenea o la pared y otros incluso lo esperan con galletas y un vaso de leche. Pero, ¿sabes el secreto que esconde este fantástico personaje?

Hay regalos que, así hayas trabajado duro, hayas sacado buenas calificaciones, y te hayas comportado súper bien, Papá Noel no podrá conseguir nunca. Sí, este ser mágico no es capaz de conseguir todos los regalos deseados.

Algunos de estos regalos, ya están en lo más profundo de tu corazón, como el amor por tu familia, la bondad, la empatía y el querer cuidar y proteger a las personas que te importan.

Esto no quiere decir que no se esfuerce para dejar regalos debajo de tu árbol, lo que significa es que algunos regalos ya los tienes en casa y de pronto no te has percatado de ello.

Este año, en particular, aunque suene a discurso desgastado, tener una familia unida y completa, una alacena llena, salud, posibilidades de estudiar y trabajar, y una casa para dormir, son los regalos más importantes y valiosos. Sí tienes todas estas cosas y más, ya recibiste tu regalo por adelantado, ¡eres una persona muy afortunada!

Hay personas que, aunque se portaron bien durante todo el año, no podrán tener todas estas cosas, y a Papá Noel le quedará complicado conseguirlas.

No te obsesiones con la idea de tener un regalo bajo el árbol, ¡qué maravilla si lo tienes!, pero si no es así, recuerda que lo más valioso no se puede comprar con dinero, ni en el centro comercial, y tampoco cabe en el saco de Papá Noel.