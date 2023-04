Diana Socha: una enfermera al servicio de la migración en Bucaramanga

“Una vez, estuvimos una salud Barrancabermeja, atendí de aproximadamente años. Al momento la presión arterial, pesarlo y tallarlo me di cuenta que tenía una manos muy delgaditas. era lo adecuado para un niño de dos años. El tensiómetro de bebés no le quedaba. Le daba la vuelta una y otra vez a su bracito y no podía tomar la tensión”. Esta ha sido solo una de las situaciones a las que se ha enfrentado Diana Slendy Socha Rincón, auxiliar de Enfermería del Centro de Atención Solidaria y de Apoyo, CASA, desde hace tres años. “Es impactante ver cuando pesamos a un niño, este no tiene el peso adecuado. Desde mi posición como madre es difícil, pero sé que estamos dándoles un apoyo y atención en salud”, añade. La Enfermería para Diana se basa en la especial y detallada atención que se le da a un paciente. “Ellos están muy agradecidos con nosotros”, y para esta bumanguesa esa es la recompensa de haber elegido esta profesión, u ahora poder ejercerla en el centro que fue creado para brindar ayuda humanitaria a las personas migrantes venezolanas que pasan por Bucaramanga, Floridablanca, Girón o Piedecuesta.

"Es un proyecto muy bonito, muy chévere. He podido conocer gente, tanto de la Cruz Roja como personas migrantes". A algunos pacientes solo los ve una vez, no sabe si regresarán a un control o por algún otro servicio médico, lo que hace que cada cita e interacción con ellos sea primordial. Hace ocho años, antes de llegar a la Cruz Roja, trabajó como cuidadora y en Institutos Prestadores de Servicios de Salud. La diferencia ahora es que la delgada línea que hay entre lo personal y lo profesional se vuelve casi imperceptible al conocer las realidades de sus pacientes. "Se toca más la vida de ellos. Es diferente trabajar con empleados, conocer que estos pacientes vienen caminando (desde otra ciudad), escuchar cuáles son sus problemas, ver que llegan desesperados y con problemas", dice. Pero Diana siempre desempeña su labor con su horizonte y principios claros: dar a sus pacientes lo mejor de ella. La humanidad, la imparcialidad y la entrega cada segundo de su día es crucial. Pues además de ser enfermera, Diana es madre de dos niños, por quienes se levanta a las 4:30 a.m. todos los días. Y aún así guarda energía hasta las 4:30 p.m., hora a las que cierra la CASA, ubicada en la Avenida Quebradaseca, con carrera 15.

Sus días son bastante movidos. Debe llegar a las 7:20 a.m., 10 minutos antes de que abra la CASA, pues es quien está al tanto de iniciar el sistema para que todo esté listo para cuando sus compañeros lleguen. “Yo registro a los pacientes, tomo signos vitales, tensión, peso, talla. Después se distribuyen entre medicina u odontología, dependiendo de la cita que tenga el paciente; y a lo último, cuando salen, les entrego medicamentos”, cuenta. Cerca de 110 pacientes llegan a diario. Medicina y Odontología son los servicios que más se requieren. En cada área se atienden cerca de 35 pacientes diarios. En Enfermería son cerca de 28; en Nutrición, 15 y en Psicología, 10. “Ha servido bastante. Hay pacientes, caminantes, que llegan y más o menos en dos meses vuelven a venir y ya están establecidos en Bucaramanga. Ya han podido conseguir trabajo, los niños llegan en mejores condiciones físicas y uno dice: bueno, esto los ayudó. Es muy bonito ver que la gente que llegó aquí por primera vez regresa, pero ya mucho mejor”, comenta. Así como a ella la han marcado estas historias de vida, sus pacientes también la recuerdan. “Hace unos días me pasó que estaba con mi esposo comprando algo para la comida y un señor me preguntó que si recibíamos mujeres gestantes, al principio no entendía, pero luego me dijo que sabía que yo trabajaba en la Cruz Roja”, anota. Desde que empezó su labor con la población migrante, hasta ahora, Diana ha visto como se ampliaron las opciones para ellos.

“Me gusta mi trabajo, he aprendido mucho. Es muy bonito porque esta labor me ha dejado muchas enseñanzas. Es gratificante saber que si alguien llegó con dolor, sale de aquí con un medicamento que le puede ayudar a sentirse aliviado. Hay que tener la humanidad necesaria para escucharlos y poder ayudarlos”, concluye esta auxiliar de Enfermería. ¿Qué opinan sus compañeros?