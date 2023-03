$!En ‘Mi panita, mi amigo’ los niños se entrenaron como youtubers y tiktokers

“Tuvimos el placer de trabajar con los niños del Colegio Campo Hermoso en diferentes talleres. Tratamos de enseñarles sobre la edición de video, ellos pudieron participar de manera activa, editando historias que se grabaron aquí mismo en el aula magna del colegio. Además, tuvimos la oportunidad de aprender sobre la producción audiovisual, la importancia de los planos, de los movimientos de cámara, y de salvar el audio, la imagen, la luz en cada uno e los rodajes. Salí muy satisfecho del taller. Fue una experiencia muy bonita trabajar con los niños, es algo muy agradable enseñar para el futuro. Estoy muy contento de todos los conocimientos aprendidos porque yo también aprendí mucho de ellos. Son unos niños bastante activos, y con muchos conocimientos que pueden aportar para la sociedad y para el periodismo en un futuro”.

Nelson Tarazona, comunicador social y tallerista

Las voces de los reporteros

Rocío Carrera M.

“Me gustó que me enseñaran a hacer videos y utilizar las cámaras. Lo que no me gustó es que no tuvimos más tiempo para hacer más actividades”.

Luz Sarit Vides

“Lo que me gustó fue que pudimos hacer muchos videos. Pudimos aprender muchas cosas”.

Freimar Osorio

“Lo que más me gustó fue editar los videos, es muy divertido. Aprendimos mucho. Me han encantado mucho los talleres”.

Sharol Carrera

“Lo que me gusta de Vanguardia Kids es que aprendí a hacer videos, a cortar y editar. No me gustó que no tuviéramos tiempo para hacer más videos”.

Grilexi Lucero Medina

“Yo no sabía hacer videos bien, pero en el taller lo aprendí”.

José Ramírez

“Lo que más me gustó fue que me enseñaron a editar y cortar videos. Me gustaría que tuviéramos más tiempo para seguir aprendiendo”.