¿Estás conectado con el Mundial de Catar? Aquí te contamos las curiosidades

La Copa del Mundo arrancó hoy. Al Rihla, el balón del torneo, ya está rodando en Catar. Este será uno de los mundiales más atípicos de la historia, pues será la primera vez que este evento se dispute en temporada invernal. Además, será el último campeonato del mundo que se juegue con 32 selecciones, pues en el próximo (México, Estados Unidos y Canadá 2026) se disputará con 48 selecciones. Estos son los datos más curiosos de Catar 2022.

La copa más cara de la historia

No es un secreto para nadie que Catar tiene un gran poder adquisitivo. Incluso, es el país con la mayor renta per cápita del mundo y esto no solo por el petróleo, también por el gas natural. De hecho, es la tercera mayor reserva de todo el planeta.

Dicho esto, Catar tendrá el mundial más caro de la historia, con una inversión de más 220 mil millones de dólares. Siendo 208 mil millones de dólares más caro que la última Copa del Mundo (Rusia 2018) y quitándole la distinción a Brasil 2014 por 205 mil millones más.