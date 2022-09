Esto es lo que deberías hacer ante una emergencia

Es difícil saber qué decir al momento de hablar sobre emergencias. Por un lado, nadie quiere vivir preocupado, pero por otro, es importante que todos en la familia sepamos que estamos preparados. Estos consejos harán que sea más fácil afrontar una emergencia y reducir sus preocupaciones.

Palabras importantes durante una emergencia

Hay conceptos que deberíamos tener claros a la hora de enfrentarnos a una situación de emergencia. Por allí empieza el poder estar tranquilos.

1. Mantener la calma: puede sonar fácil decirlo, pero en la práctica no lo es tanto. Habla con tus padres para que te ayuden a manejar emociones fuertes.

2. Explicar qué es una emergencia: debemos tener claro que esto se refiere a cuando sucede algo inesperado y tenemos que actuar rápidamente para mantenernos a salvo.

3. Trabajo en equipo: En caso de emergencia la ayuda de todos es importante. Todos podemos ayudar. Trabajar juntos puede salvar muchas vidas.

4. Ayudantes: Recuerda que hay muchos ayudantes en quienes podemos confiar para que nos mantengan seguros en una emergencia: maestros, bomberos, servicios de emergencia, doctores y agentes de Policía. Incluso cuando nuestros padres no estén disponibles, otros ayudantes especiales estarán ahí para nosotros.

5. Fomentar preguntas: Pregunta todo lo que no entiendas y no sepas. Si ese ayudante no sabe la respuesta siempre habrá alguien más a quien preguntarle.