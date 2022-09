Gámbita se vistió de festival con Luis A. Calvo

Amiguitos, me gustó mucho el concurso de piano y el piano a cuatro manos. Escucharlos en vivo me hizo experimentar una sensación única, en silencio y con respeto por la música, todos los asistentes escuchamos atentamente a los artistas.

Se entregaron seis tomos con las obras del maestro Luis Antonio Calvo.

¡Yo también participé!

Les cuento que participé cantando y bailando el intermezzo número 1. Me sentí como toda una artista.

Me tomaron fotos, me entrevistaron y, lo más importante, me sentí feliz haciendo lo que me gusta.

Por eso quiero aprovechar para agradecerle a mi familia por todo su apoyo, y también a la alcaldesa, Aidubby Mateus Espitia, quien ha trabajado por enseñarnos la cultura.