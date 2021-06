Además, toca la flauta y la guitarra. Esta útlima la aprendió a tocar en su colegio a los nueve años. “Aproveché la oportunidad de aprender todo lo que pudiera porque sabía que iba a ser útil para mi vida. Además, la guitarra ha sido un instrumento que me había gustado desde pequeña”, sostiene. Para esta polefacética niña, ningún reto es imposible. Por eso le gusta demostrarse a si misma, y a los demás, que puede destacarse en diversos campos, como por ejemplo, las actividades físicas. En el deporte le va excelente, practica voleyball, baloncesto y taekwondo.

“Mi talento con el taekwondo nació gracias a que mi hermano lo practicaba. Me gustaba acompañarlo a sus entrenamientos y un día me aventuré a iniciar. A mi me gustaba mucho lanzar patadas, por lo que comencé a tomar clases para aprender y mejorar la técnica”, afirma entre risas. A los cinco años, Heileen ya hacía parte de una academia especializada en esta disciplina, y se destacaba entre sus compañeros.

“Nací para triunfar”: Heileen Olarte

“Ocupé el primer puesto en la competencia de taekwondo grupo femenino menores de ocho años. Ese ha sido uno de los más grandes logros en cuando a deporte para mi. Espero próximamente cosechar victorias y logros con mis talentos musicales. Actualmente estoy un poco retirada del deporte por el tema de la pandemia, ya que los niños no podemos salir casi y se me dificulta asistir a entrenamientos.”, afirma Heileen. El voleyball se está convirtiendo en su nueva pasión. Hace un año comenzó a practicarlo, y afirma que los deportes de balón le interesan mucho. Su altura le facilita la práctica de esta disciplina y su condición física, obtenida gracias a los años de competencia con el taekwondo, le permite explorar nuevos campos dentro del deporte.

Mis talentos me hacen única

Para esta niña, algo importante que ha aprendido de sus talentos, es que puede ponerlos en práctica todos los días de su vida para cuidarse y para hacer feliz a los demás. Sostiene que gracias al taekwondo aprendió la defensa personal, y está preparada para sobrellevar cualquier situación de peligro a la que una persona la pueda someter. En cuanto a la música, afirma que tocar los instrumentos, proporciona momentos de felicidad con sus seres queridos.

“El premio que sueño ganar... primero que todo es tener el diploma de bachiller, y el diploma de la universidad. Quiero tenerlos para saber que soy alguien en la vida y aproveché la oportunidad de estudiar cuando me lo ofrecieron”.

Mi gran sueño...

El gran sueño de esta talentosa pequeña es graduarse del colegio y alcanzar el título de administradora de empresas posteriormente. “Esa es la carrera que me llama la atención. También me gustaría ser profesora de inglés. Pero lo que más me gustaría es lograr equiparar el deporte, la música y el estudio, sin dejar nada de lado y poderme destacar en todo”, afirma Heileen.

Mi mensaje a los lectores

“Mi mensaje para los lectores de Vanguardia Kids es que hay que soñar. Luchar por sus sueños, si quieren ser abogados, enfermeros, administradores, doctores, cualquier carrera que se propongan. Todo lo pueden hacer realidad con esfuerzo, y estudio. No hay ningún sueño insignificante o imposible. No hay que escuchar las críticas. Sigan su camino y su corazón, que Dios nunca los abandonará”, afirma Heileen.