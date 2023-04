$!Jeimy Pinzón Pabón, una patinadora con corazón

Su fortaleza y motor para ser una gran patinadora ha sido su madre. “Ella me ha apoyado en los momentos difíciles. Por ella me esfuerzo cada día para ser la mejor”. El amor hacía su madre le ha permitido superar momentos cruciales que la han marcado para vida.

“Los accidentes me quitaron la posibilidad de patinar por varios meses. Retomar la práctica fue algo difícil, pero no imposible”

Nubes grises

Para Jeimy las dificultades son “pruebas que nos retan a no rendirnos”.

En su vida ha tenido dos momentos muy difíciles. El primero, un accidente el 18 de febrero de 2020, donde “no seguí las instrucciones de mi entrenador, desobedecí y salté con mis dos pies en patines y caí encima de mi brazo. Me lo fracturé. Duré más de un mes sin patinar, hasta que el 20 de marzo me quitaron el yeso”.

El otro accidente fue el 11 de marzo de 2021. “Estaba cruzando la calle 45, venía un carro y no lo vi y el carro me atropelló. Me fracturé la pierna derecha, la parte de la media tibia. Y me operaron de la cabeza. Duré varios meses sin patinar, sin hacer deporte, y a finales de julio me quitaron el yeso de la pierna y a principios de octubre fue mi regreso a las pistas”.

“Volver a patinar fue duro porque antes de lo ocurrido tenía mi ritmo, entrenaba todos los días y ese golpe para mí fue muy duro, en todos los sentidos”, dice Jeimy, quien tuvo que cambiar su rutina y enfrentarse al reto de comenzar de cero.

“Cuando regresé al patinaje, después de varios meses, me caía todo el tiempo, me cansaba más, me dolía constantemente mi pierna derecha, aunque yo no le decía a mi mamá por temor a que me sacara del patinaje por ese dolorcito”, recuerda.

En las competencias la dificultad se hizo más notoria: “me caía en cada salida. Fue muy duro. En las vueltas, cuando hacíamos fondo, me ahogaba mucho. Y ahora apenas estoy recuperando mi ritmo”. Su forma de pensar refleja valentía y fortaleza interior, el deseo de salir adelante, y con afirmaciones que motivan a querernos y ser mejores personas, dándonos un mensaje muy especial, pues está convencida de que “de los errores se aprende y nunca debemos rendirnos”.