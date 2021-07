“Las máquinas se manejan a través de un software o aplicación, y me apasiona mucho todo este tema. Creo que la robótica es vital para mejorar y facilitar la vida de las personas, si se le da un buen uso. Me gusta la robótica porque nos ayuda a hacer fábricas, inventos, y descubrir cosas que nadie nunca ha descubierto, sostiene José. Desde hace dos años este pequeño comenzó a sumergirse en el mundo de la tecnología y los robots. Esto se dio ya que su padre le enseñó ciertos cursos disponibles, y el que más le llamó la atención fue el que tenía que ver con la creación de máquinas y ‘aparatos’. “Lo que yo hago para saber más sobre robótica es investigar en internet, me interesa mucho averiguar sobre robots que puedan ayudar a sobrellevar toda la situación que vivimos actualmente con el COVID-19. Soy muy curioso con las plataformas tecnológicas y todos los temas de actualidad”, agrega el pequeño.

Para José, lo mejor de su talento es la oportunidad que tiene de crear nuevas cosas que puedan ayudar a los demás. Le encanta competir en las grandes convenciones de robótica y mostrar sus ideas increíbles. “Tú puedes crear lo que sea, y al ver cómo se mueve o funciona, es una sensación asombrosa, te das cuenta que creas para ayudar a la gente”, agrega. En su camino creciente como inventor, lo han apoyado muchas personas. Entre ellas menciona a su papá, su abuela, su tío, y su ingeniero de robótica, Alexander, de quien aprende cada día algo nuevo. Él es el gran ídolo y modelo a seguir para José, porque tuvo la oportunidad de ganar una copa mundial de robótica. Su más grande logro ha sido avanzar con ‘Robisoft’, un proyecto en el que trabaja. José ha conseguido crear nuevos retos, pistas y avances con su robot favorito.

’Robi’, su compañero de aventuras...

A nuestro pequeño talento le encanta competir. Según él, existen diferentes justas que miden a los robots en diferentes ámbitos. “Hay competencia de sumo de robots, de recoger paredes, de seguir la línea, y en el estilo donde tú puedes diseñar lo que sea. Esta es mi favorita, porque te da la oportunidad de crear cosas nuevas y sorprender a tus oponentes”, sostiene. Su robot favorito es ‘Robi’, tiene tres llantas y tres motores, lo que le permite avanzar como un carrito.

“Mi robot preferido se maneja a través de una plataforma que se llama ‘robisoft’, allí nosotros controlamos las direcciones, hacia donde debe ir y demás”, menciona con una sonrisa en su rostro.

La robótica ayuda a los humanos

“La robótica es importante porque le ayuda a los humanos en cosas que no pueden hacer, por ejemplo, que alguien se caiga dentro de un hoyo... muchas veces no se alcanza a la persona para sacarla, ahí es donde entra la robótica, a través de la tecnología se podría enviar a un robot para que con las coordenadas rescate a la persona que está en problemas”, afirma el pequeño.

Su gran sueño...

José sostiene con ilusión en su mirada, que su más grande sueño es lograr ayudar a la humanidad a través de la robótica. “Quiero que los humanos logren cosas que no pueden aún, a través de la tecnología, esa es mi más grande ilusión y por lo que trabajo cada día para ser mejor”, agrega.

¡Nuestro mensaje!

“Mi mensaje para todos los lectores de Vanguardia Kids es que investiguen constantemente, así van a poder lograr y conseguir cosas que beneficien a toda la humanidad, y así se sentirán orgullosos de poder ayudar con su inteligencia”, agrega José.