Juan Andrés Zambrano: ¡un talentoso panita!

Comenzó desde que vivía en el vecino país, y actualmente hace parte de una academia en la ‘ciudad bonita’. Además del deporte rey, Juan crea obras de arte con cerámica, maneja las marionetas y tiene la facilidad de armar y desarmar el cubo rubik en tan solo tres minutos.

“Estoy comenzando a practicar aquí, aquí es bastante jugado el fútbol. Este deporte me encanta, me apasiona, y me desenvuelvo muy bien como arquero. Otro de mis talentos son los títeres, pero ahorita lo que más me está motivando es el cubo de rubik, apenas estoy empezando pero me interesó por ver a personas que lo armaban en muy poco tiempo, comencé viendo tutoriales en Youtube, de un youtuber llamado Kubi”, agrega Juan Andrés. Para este niño, comenzar en un nuevo país, sin conocer a nadie, ha sido difícil, pero su amor por el arte, las manualidades, el estudio y el deporte, le han facilitado conocer a gente nueva y hacer amigos que le han servido de apoyo en momentos difíciles.

"Aspiro de grande ser un gran arquero , llegar a las ligas mayores, estar en muchos equipos reconocidos. También quisiera poner más en práctica mi destreza con el cubo de rubik hasta lograr un récord mundial, salir a otros países y mostrar mi talento”

Un niño con diversos talentos

“He contado con el apoyo de muchas personas, de mi familia, de mi iglesia, y me estoy preparando para ir a un torneo de Rubik que espero ganar”, sostiene Juan. En Venezuela, el pequeño polifacético elaboraba títeres y marionetas, y además realizaba shows con las mismas. Según él, el secreto está en saber hacer cambios de voz, tener imaginación, y ser rápido con las manos para maniobrar las marionetas durante el show. En ese país también se destacó en un equipo llamado Atlético. Comenzó como defensa, pero esta posición nunca lo convenció. Al mudarse de ciudad comenzó como delantero en un nuevo equipo, pero tampoco se acomodó. Actualmente se desempeña como arquero en el equipo ‘Sport Force’.

Una historia...

Para Juan Andrés, el camino desde casa hasta Bucaramanga no ha sido fácil, sin embargo, ha estado lleno de buenos recuerdos y curiosidades que le han ocurrido. Una de esas historias la cuenta con alegría y nostalgia. “Mi primer gran amigo de esta ciudad lo hice jugando fútbol. En la escuela en la que practico conocí a Felipe durante uno de los entrenamientos. Ha sido uno de mis compañeros más fieles y con quien más he aprendido sobre la cultura y el fútbol en Colombia”, sostiene.

Mi gran sueño...

El gran sueño de Juan Andrés es llegar a ser un excelente y reconocido arquero como David Ospina y el venezolano Wilker Faríñez. Además afirma que admira mucho a René Higuita, y quisiera algún día llegar a hacer el reconocido ‘escorpión’ en el arco. “Voy a trabajar sin cansancio para defender la posición con la que me apasioné: el arco”, afirma.

¡Mi mensaje para los lectores!

“Mi mensaje para los lectores de Vanguardia Kids es que nunca escondan sus talentos. Si ustedes quieren algo, si se lo proponen y se lo ponen muy en mente, lo van a lograr entrenando juiciosos, estando siempre dispuestos a dar lo mejor, así ganen o pierdan. Si son parte de algún equipo, siempre hay que estar unidos, en las buenas y en las malas”, son las palabras de aliento que envía nuestro talentoso pequeño de esta semana.